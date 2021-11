Greifswald

„Finde, was dich sucht“, lautet der Erfolgsslogan von Sophia Friederike Hammer (27) und Christian Berger (28). Die Psychologin und der Konzeptentwickler wagten im Sommer mit ihrem Greifswalder Start-up „Nova Innovationscampus“ den Schritt in die Selbstständigkeit, gründeten eine Kapitalgesellschaft. Die Idee dahinter: „Wir möchten, dass Studierende durch uns finden, was sie machen wollen, sich frei entfalten können und das Gefühl erleben, am rechten Ort zu sein“, sagt Hammer. 

Mit ihrer Online-Plattform und interaktiven Events verknüpfen die beiden Gründer lokale Unternehmen sowie Lehre und Forschung. Auf dem Portal gibt es mittlerweile rund 450 Profile von Firmen, Organisationen, Hochschulen und Vereinen. Daneben warten etwa 530 Jobangebote auf den passenden Kandidaten/die Kandidatin: Ob Vollzeitjob als Hausmeister, Koch oder Pflegekraft, Teilzeitarbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut einer Uni, Kundenberater, Investmentplaner oder SkiverleiherIn in Österreich. „Studierende sollen so an ihre Traumjobs, Unternehmen an ihre Traummitarbeiter und Studienstandorte an ihr Traum-Image gelangen“, verdeutlicht Hammer.

Durch ihr Masterstudium an der Universität Greifswald und die eigene Problemlage sei sie überhaupt zur Geschäftsidee gelangt: Im Internet suchte sie nach Betätigungsmöglichkeiten, wurde aber nicht wirklich fündig, wie befreundete Kommilitonen auch. Also entwickelten Sophia Hammer, Christian Berger und weitere Mitstreiter 2019 zunächst als universitäres Projekt ein Portal, das quasi als Vermittlungsagentur zwischen suchenden Studierenden und Unternehmen sowie anderen Anbietern fungiert. Mit viel positivem Feedback – und Erfolg: Mehrfach sahnten sie bereits Preise ab und freuen sich seit Juni auch über das Exist Gründerstipendium. „Zurzeit liegt unser Fokus darauf, weitere Hochschulen und auch kleine Unternehmen ins Boot zu holen“, verrät Hammer.

Von Petra Hase