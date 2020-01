OZ-Interview mit Bürgermeister: Startschuss für neue Karlsburger Feuerwehr

Karlsburg

Seit der Kommunalwahl im Mai vergangenen Jahres gehen die einst eigenständigen Gemeinden Karlsburg und Lühmannsdorf einen gemeinsamen Weg. In der fusionierten Gemeinde Karlsburg leben jetzt rund 1900 Einwohner.

Die OZ sprach mit Mathias Bartoszewski, wie er die ersten Monate als neuer Bürgermeister erlebte, über Herausforderungen, Pläne für dieses Jahr und Sorgen.

Herr Bartoszewski, als Kultur- und Kunstschaffender haben Sie sich mit der Wahl zum Bürgermeister auf völlig neues Terrain gewagt. Läuft es so wie gedacht?

Der Zeitaufwand ist deutlich höher als erwartet. In der Woche komme ich auf 20 bis 40 Stunden, je nachdem, was anfällt. Da muss ich künftig gucken, wie ich das mit meinem restlichen Leben in Übereinstimmung bringe. Ursprünglich war ja eine Fusion geplant, an der auch Züssow teilhaben sollte. Prinzipiell wäre das sicher besser gewesen. Doch die Gemeinde ist schon jetzt sehr groß. Sie im Ehrenamt zu leiten, ist ein dicker Brocken.

Wenn zwei zusammengehen, läuft meistens noch nicht gleich alles am Schnürchen …

Wir haben in der Gemeindevertretung eine gute Zusammenarbeit, sind ja aufgrund der Fusion in der ersten Legislaturperiode 17 Gemeindevertreter, also vier mehr als üblich für unsere Größe. Viele kennen sich, der eine ist in Lühmannsdorf geboren und lebt jetzt in Karlsburg, beim anderen ist es umgekehrt. Unser Ziel ist es, die Eigenständigkeit der Ortsteile zu unterstützen. Es ist zum Beispiel sehr schön, dass Lühmannsdorf eine sehr aktive Dorfgemeinschaft hat, dort läuft etliches. Auch in Steinfurth hat sich mit Hilfe unseres Vereins Kunst und Natur vieles entwickelt. Karlsburg war schon immer ein kulturell sehr reges Dorf. Doch ich denke, dort gibt es jetzt einen Generationenwechsel. Das Barockschloss mit seinen schönen Konzerten war immer Mittelpunkt. Nun beabsichtigt das Land den Verkauf der Liegenschaft. Zum Glück ist es gelungen, eine Übereinkunft zu erzielen, wonach der Kulturverein das Schloss für Veranstaltungen erst einmal weiter nutzen kann. Im Frühjahr ist zum Beispiel ein Swingkonzert geplant. Auch Kino soll es geben.

Wie sehen Sie den vom Land MV beabsichtigten Verkauf des Schlosses?

Es ist schwer nachvollziehbar, dass das Land das Ludwigsburger Schloss kauft, ohne ein Konzept zu haben, und fast zeitgleich in Karlsburg ein bedeutendes Stück Geschichte einfach so verscherbelt. Natürlich muss mit der Liegenschaft etwas passieren. Eine Immobilie, die leer steht, verbessert sich selten. Aber mir wäre die Idee von Dr. Salzsieder vom Institut für Diabetes lieber gewesen: Eine Betreibergesellschaft zu gründen, um damit eine Nutzung des Schlosses im Bereich der Gesundheitswirtschaft voranzutreiben. Vielleicht wird daraus ja noch etwas, wenn er sich mit seinem Konzept bewirbt.

Für ein anderes, langwieriges Thema gibt es jetzt endlich Licht am Horizont: der Feuerwehrneubau an der B 109 kommt. Wann geht es los, wann wird er fertig sein?

Wir sind mit dem Zeitplan ja sehr zurück, die Arbeiten sollten bereits 2019 laufen. Doch jetzt gab es die erste Baubesprechung. Die Arbeiten wurden in einzelnen Losen ausgeschrieben. Das Bauvolumen beträgt insgesamt knapp 1,6 Millionen Euro, wovon das Land 966 000 Euro trägt. 433 000 Euro stammen aus Kassenkrediten, den Rest nehmen wir aus Rücklagen. Wir hoffen auf eine Fertigstellung im August/September und sind sehr froh, dass unsere Feuerwehr dann endlich bessere Bedingungen findet.

Gibt es neben diesem Vorhaben noch weitere Investitionen?

Nichts Großes. Für die Feuerwehr in Lühmannsdorf wollen wir einen technischen Hilfeleistungssatz anschaffen, damit auch sie für Unglücksfälle gewappnet sind, bei denen diese Ausrüstung erforderlich ist. Die Karlsburger haben das bereits. Außerdem bin ich dabei, einen Traktor für den Bauhof zu kaufen. Die beiden Bauhöfe sollen künftig noch mehr zusammenarbeiten. Angesichts fehlender Kräfte – früher gab es immer mal Bufdis oder ABM – ist das wichtig. Sorge bereiten uns in Karlsburg die Objekte der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Hanshagen. Doch wir sind nicht deren Eigentümer, nur Mitgesellschafter der VWG. Bei den Vier- und Sechsgeschossern gibt es erheblichen Sanierungsstau. Auch Leerstand ist vorhanden. Die Häuser müssen für Mieter unbedingt attraktiver gemacht werden. Ich hoffe, dass 2020 ein Planungsjahr ist und sich dann 2021 etwas bewegt.

Wie steht es denn um die Finanzen der Gemeinde? Beide Altgemeinden waren verschuldet. Ein Beweggrund für die Fusion war, dass das Land Finanzhilfen gibt.

Das ist richtig. Die Fusion war eine Art Strohhalm. Die Altgemeinden Karlsburg und Lühmannsdorf haben jeweils eine Fusionszuweisung in Höhe von 200 000 Euro erhalten. Davon ist die Hälfte in die Tilgung der Kassenkredite geflossen. Für Investitionen bekam jede Altgemeinde Ende des Jahres noch mal 100 000 Euro aufs Konto. Doch das ist nicht sehr viel. Wo es genau eingesetzt wird, kann ich noch nicht sagen, wir erarbeiten den Haushalt 2020 gerade, wollen ihn im Februar beschließen.

Für bundesweite Schlagzeilen sorgte im vorigen Jahr die Meldung, dass die Kapelle Steinfurth Breitbandanschluss erhält – im Gegensatz zu sehr vielen Haushalten in der Gemeinde. Wie ist jetzt der Stand?

Der Informationsfluss zu diesem Thema ist nach wie vor schlecht. Von den Landwerken weiß ich nur, dass wohl 200 Adressen in Zarnekow, Moeckow und Steinfurth mehr ausgebaut werden sollen als in dieser ersten, katastrophalen Planung. Wer genau profitieren soll, weiß ich nicht. Bislang wurde nur die große Trasse entlang der B 109 verlegt.

In vielen Gemeinden ist der Windkraftausbau ein Thema. Wie steht es darum?

Die Fläche zwischen der Bahnlinie und Steinfurth ist ein ausgewiesenes Windeignungsgebiet. Ein Unternehmen plant, dort neun 245 Meter hohe Windkrafträder zu errichten. Wir haben uns fürs Energiekommunencoaching beworben, wollen versuchen, auf irgendeine Weise von den Windrädern zu profitieren. Eine Idee war ja, aus dem Karlsburger Schlossgelände mit Klinikum und Institut und dann der überschüssigen Energie ein grünes Gewerbegebiet zu entwickeln. Doch dazu bedarf es vieler Akteure und auch der Bereitschaft von Finanz- sowie Wirtschafts- und Gesundheitsministerium, sich eines solchen Projekts anzunehmen. Und da habe ich leider das Gefühl, dass es zwischen denen gar keine Kontakte gibt, um dieses Potenzial zu heben, die Chancen zu nutzen.

Vor der Kommunalwahl haben Sie für sich damit geworben, als Künstler auch durchaus mal andere, kreative Wege bei der Lösung von Aufgaben zu gehen. Wie sehen Sie das heute?

Ich versuche es zumindest. Ein Beispiel dafür ist vielleicht der Umgang mit unserem Vorhaben, die ortsteilverbindenden Wege auszubauen oder zu verbessern. Das war auch Inhalt unserer Fusionsvereinbarung. Dafür brauchen wir Geld, das wir aber nicht in der Größenordnung haben. Also versucht man, mit kleinen Dingen anzufangen und dafür das Potenzial verschiedener Mitspieler zu nutzen. Die Idee ist: Man steigt in Züssow aus dem Zug, setzt sich aufs Rad, fährt nach Ranzin zum Haus der Begegnung von der Kirche, besucht die Streuobstwiese, fährt durchs Naturschutzgebiet Oldenburger Holz, weiter zum Schlosspark Karlsburg, um schließlich in Steinfurth ein Konzert oder eine Ausstellung zu besuchen. Und das Ganze lässt sich dann fortsetzen über Lühmannsdorf, Wrangelsburg, Ludwigsburg … Die Wege sind da, mit der Beschilderung wurde auch schon angefangen. Der Termin einer ersten Wanderung steht übrigens schon fest: Am 14. Juni geht es von Steinfurth, wo ein Workshop im Waldsaumgarten stattfindet, nach Ranzin zum Erdbeerfest. Federführend sind hierbei Morgana Wätjen und Sebastian Weiland.

