Das Jahr 2022 ist für die OSTSEE-ZEITUNG ein besonderes: Die größte Tageszeitung in MV feiert 70. Geburtstag. Das war am Freitag auch Motto des OZ-Jahresempfangs in der Rostocker Stadthalle, zu dem rund 400 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport geladen waren. Hier finden Sie die Bilder in einer Galerie.