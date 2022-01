OZ-Kolumne aus Greifswald: Auf das, was da noch kommt

Greifswald

Hand aufs Herz: Stehen Sie nach einer Woche noch zu ihren Neujahrsvorsätzen? Mehr Sport, Gemüse statt Schokolade, mit dem Rauchen aufhören, eine neue Sprache erlernen, 10.000 Schritte am Tag... Zum Jahreswechsel hörte ich davon einiges. Angesichts der Coronapandemie und des derzeit trüben, nasskalten Wetters wäre es kein Wunder, wenn manche Pläne sich schon am Tag 8 wieder in Luft auflösten. Wie heißt es, so treffend: Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Aber mal ehrlich: Wenn Kinder etwas nicht gleich schaffen oder mehrere Anläufe benötigen, nehmen wir ihnen das doch auch nicht krumm. Im Gegenteil. Entscheidend ist doch, immer wieder neu anzufangen, sich selbst – oder andere zu motivieren. Deshalb liebe ich den Song von Lotte und Max Giesinger: Seit 2019 singen sie „Auf das, was da noch kommt. Auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. Es bringt uns alles ein Stück weiter – zu uns. Auf das, was da noch kommt. Auf Euphorie und alles Leichte...“ Nehmen wir es also nicht so schwer, das Jahr hat noch 357 Tage, unsere Vorsätze zu verwirklichen.

Von Petra Hase