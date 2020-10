OZ-Kolumne aus Greifswald: Die nicht ganz speifreie Wendezeit

Greifswald

Obwohl ich zum Zeitpunkt der Wende noch nicht mal drei Jahre alt war, habe ich noch schemenhafte Erinnerungen. Kurz nach der Grenzöffnung lieh sich mein Vater das Auto eines Kollegen. Wir fuhren nach Lübeck – Begrüßungsgeld einsacken.

30 Interviews in 90-minütiger Multimediashow

Vielleicht waren die Straßenverhältnisse nicht so gut oder es lag an den Fahrkünsten meines Vaters: Jedenfalls weiß ich noch, dass mich auf dem Rücksitz übergeben musste. Anschließend konnte auch mein Bruder nicht mehr an sich halten. Dann fing auch noch meine Mutter an zu würgen. Eine Riesensauerei! Aber eben auch eine persönliche Erinnerung.

Anzeige

Welche Wende-Geschichten haben Sie zu erzählen? Die Caspar-David-Friedrich-Schule ist auf der Suche nach 30 Greifswaldern, die sich vom 9. bis 13. November zur Wendezeit interviewen lassen. Das Ergebnis – eine 90-minütige Multimediashow – soll dann im Dom oder im Rathaus gezeigt werden. Wer mitmachen möchte, kann sich direkt bei der Schule unter 03834 / 840 196 melden.

Von Christin Lachmann