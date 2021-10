OZ-Kolumne aus Greifswald: Helfen auf Umwegen

Greifswald

Der oder die konnte sich glücklich schätzen, dass eine freundliche Helferin keine Extrawege scheut. Eine Frau sprach mich vor wenigen Tagen in der Innenstadt an. Sie kommt von der Polizei in der Brinkstraße und sucht das Technische Rathaus. Was ihr passiert war?

Über Umwege zum Ziel

Im Grunde nichts und doch stieß sie auf eine echte bürokratische Hürde. Die Frau hatte einen Schlüsselbund dabei, den sie gefunden hatte und bei der Polizei abgeben wollte. Die Beamten in der Brinkstraße hätten ihr gesagt, dass der Schlüssel ins Fundbüro der Stadt am Marktplatz muss – die Polizei ist dafür nicht zuständig, könnte den Schlüssel überhaupt nur annehmen, wenn das Fundbüro geschlossen wäre.

Leicht verwundert machte sich die engagierte Helferin also auf den Weg in die Innenstadt und gab das Fundstück bei der zuständigen Stelle ab. Besser wäre natürlich, die Abgabe wäre einfacher, ohne Umwege. Sollten Sie sich fragen, ob das Fundbüro gerade besetzt ist: Unter 0 38 34 / 85 36 43 43 oder-47 verraten es Ihnen die Mitarbeiter.

Von Christopher Gottschalk