OZ-Kolumne aus Greifswald: Licht leider aus

Es ist ein Vorzeigeprojekt, das auf den ersten Blick nichts zu wünschen übrig lässt. Der Neubau der Fischerschule in Schönwalde I ist gelungen, Schüler und Lehrer scheinen zufrieden, das Projekt war pünktlich fertig und sogar günstiger als geplant. Der Sportplatz und die Freizeitanlagen sind eine tolle Ergänzung. Umso schöner, dass auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Nachbarschaft dort Basketball spielen und die Spielgeräte nutzen, zu denen ein im Boden eingelassenes Trampolin gehört. Bis abends um 20 Uhr ist geöffnet.

Flutlicht bleibt aus

Einziger Wermutstropfen: Es herrscht Teildunkelheit auf der Anlage, auf der zwar der Weg zum Schulgebäude und andere Bereiche beleuchtet werden, aber die Lampen direkt am Basketballfeld aus bleiben. Gerade jetzt im Herbst ist jede Gelegenheit für Bewegung an der frischen Luft willkommen, auch wenn es früh dunkel wird. Schön wäre also, wenn die Verantwortlichen für wenige Stunden auch diese bisher dunklen Lampen einschalten, wenn nichts dagegen spricht. Ein Gewinn wäre es allemal.

