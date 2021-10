Greifswald

Ein Blickfang sind die Aufsteller mit Gesichtern unterschiedlicher Menschen in der Langen Straße. Sie gehören zur Fotoausstellung „Faces Of Europe“, die die Vielseitigkeit Europas zeigen soll. Am Wochenende zeigte sich aber das Gesicht von Vandalen – oder vielmehr ihre Wirkung, denn Gesicht zeigen sie nicht.

Schaden beheben

Mehrere Aufsteller waren beschädigt, die Bilder herausgerissen oder bekritzelt. Der Schriftzug „FCH“ musste herhalten, um ein schönes Kunstprojekt im öffentlichen Raum kaputt zu machen. Im Englischen gibt es den Ausspruch: Ach, deswegen können wir einfach nichts Schönes haben – ein Satz dafür, dass immer wieder etwas die Pläne zunichte macht.

So sehr will ich den Kopf aber nicht hängen lassen. Bereits am Sonntag war ein junger Mann damit beschäftigt, die Bilder auszutauschen und den Schaden zu beheben. Weil Künstler und Ehrenamtliche sich engagieren, sind solche Projekte möglich. Hoffen wir, dass dieses nun von allen den gebotenen Respekt bekommt.

Von Christopher Gottschalk