OZ-Kolumne aus Greifswald: Wie ich lernte, mir einen Mülleimer zu wünschen

Irgendwann kam ich mir doof vor. Stille Aufregung über ein eigentlich kleines Problem. Ich hatte mich vom Vorschlag eines Bekannten anstiften lassen, die Drei-Dinge-Regel umzusetzen: Jeder sammelt auf seinen Spaziergängen mindestens drei herumliegende Stücke Müll ein und entsorgt sie. Als gute Tat im Alltag.

Die Drei-Dinge-Regel

Ok, ich gebe zu, an diesem Tag war es nur ein Stück – eine leere, schon verbleichte Chipstüte, die in der Nähe des Neuen Friedhofs zurückgelassen wurde. Aber immerhin, oder? Noch einfacher wäre es, gar keinen Müll in der Natur zu produzieren, doch vermeintliche Maximalforderungen lasse ich hier sein. Was in der Innenstadt wunderbar klappt – aufsammeln, wenige Schritte gehen, wegschmeißen – war am Stadtrand frustrierender.

Bitte mehr Mülleimer

Auf dem Rückweg zur Grimmer Straße: kein Papierkorb in Sicht. Bin ich blind? Weiter durch die Unterführung Richtung Bahnhof. Kein öffentlicher Mülleimer. Die Erlösung fand ich am Marxplatz neben einer Bank. Wer will schon mehrere Kilometer mit Müll in der Hand spazieren? Also liebe Stadtverwaltung: Stellt ihr bitte ein paar mehr Mülleimer auf?

Von Christopher Gottschalk