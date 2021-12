OZ-Kolumne aus Greifswald: Wie im Flug vergangen

Greifswald

Heute noch fix einen Gemüsesalat schnippeln, meine Geschwister anrufen, den Tieren gutes Futter geben, Pfannkuchen kaufen und zack – ist das Jahr vorbei. Wo sind die 365 Tage geblieben? Hatten wir nicht gerade Januar? Die Zeit verging wieder einmal wie im Fluge.

Schöne Erlebnisse gab es reichlich

Auch wenn die Coronapandemie erneut viele Einschnitte mit sich brachte, versuche ich doch, mich in erster Linie an die schönen Erlebnisse zu erinnern. Davon gab es reichlich. Und damit meine ich jetzt nicht nur sonnige Urlaubstage, coole Konzerte oder Unternehmungen mit Freunden und Familie. Manchmal reicht schon ein toller Sonnenuntergang, das friedvolle Bild von äsenden Rehen am Waldrand oder ein netter Plausch mit dem Nachbarn, um dieses wohlige Gefühl ums Herz zu spüren.

Das Leben ist cool, auch wenn wir immer wieder gezwungen werden, Hürden zu nehmen. Wäre ja auch irgendwann langweilig, wenn es keine Herausforderungen gäbe. Ob Sie nun mit guten Vorsätzen ins neue Jahr rutschen oder völlig locker alles auf sich zukommen lassen – ich wünsche Ihnen im Jahr 2022 viele gute Momente und uns allen ein respektvolles Miteinander.

Von Petra Hase