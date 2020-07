Greifswald

Jedes Jahr von Neuem schneidet Mecklenburg-Vorpommern bei der Qualität der Betreuung in Krippen und Kitas als eines der schlechtesten Bundesländer ab. Zu wenige Betreuer auf zu viele Kinder ist immer wieder das Fazit. Und dann kam Corona.

Auf einmal gab es wundervolle Zustände in der Notbetreuung, die sich niemand hätte träumen lassen. Im Mai und Juni kümmerte sich auf einmal ein Betreuer in der Krippe um drei bis vier Kinder. So empfiehlt es die Bertelsmannstiftung seit Jahren. Im Kindergartenbereich spielten nur noch fünf oder sechs statt 15 Kinder in einem Raum.

Mutiger und selbstbewusster geworden

Für meinen Sohn wird die Notbetreuung während Corona seine schönste Kindergartenzeit bleiben. Niemals zuvor ist er so gerne in die Kita gegangen. Der Geräuschpegel im Gruppenraum hatte deutlich abgenommen, es gab mehr Platz zum Spielen und weniger Gedränge. Auch in der Garderobe entspannte sich die Situation und im Essensraum wurde so viel Abstand gehalten, dass niemand aus Versehen den anderen anrempelte.

Mein Sohn gehört zu jenen Kindern, die stets untergehen in einer großen Gruppe, weil ihn die Lautstärke einschüchtert, die große Zahl der Einflüsse unsicher macht und er eben nicht gerne im Trubel von 15 Kindern im Morgenkreis redet. Die Erzieherin bescheinigt ihm eine hervorragende Entwicklung in den Wochen der Notbetreuung. Er sei viel mutiger geworden, selbstbewusster, rede laut und deutlich. Er ist ein Corona-Gewinnerkind, auch diese Bezeichnung hat sich mittlerweile etabliert.

Corona hat die Lösung für ein Problem gezeigt

Es ist extrem wichtig, dass mittlerweile wieder alle Eltern ihre Kinder in die Einrichtungen bringen dürfen. Und doch wäre es schön, wenn wir dauerhaft aus Corona lernen, dass kleinere Gruppen unseren Kindern guttun. Nicht nur, weil sich dann Hygienestandards leichter umsetzen lassen und das Ansteckungsrisiko für alle Krankheiten sinkt, sondern auch, weil die Erzieher viel besser auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingehen können und sie die Mädchen und Jungen besser fördern können.

Unsere Erzieher leisten oft Übermenschliches in ihrem Alltag und geben ihr Bestes. Aber beim schlechtesten Betreuungsschlüssel im Kitabereich deutschlandweit – die Bertelsmannstiftung empfiehlt bei den Kindern ab drei Jahren einen Betreuer auf neun bis zehn Kinder – sind dem besten Erzieher der Welt Grenzen gesetzt.

Deswegen kann ich es auch nicht mehr hören, wenn die Landesregierung gebetsmühlenartig die Kritik der Bertelsmannstiftung zurückweist und betont, dass unsere Erzieher sehr gut ausgebildet sind und dass das viel wichtiger sei, als die Anzahl der Betreuer in den Gruppen. Corona hat die Lösung für ein Problem gezeigt. Sie sollte nun Realität werden.

Von Katharina Degrassi