Greifswald

Schicht für Schicht arbeitet sich die Künstlerin an ihr Werk heran. Gips und Pigmente in Pulverform vereinen sich in einem Quader zu einem überraschenden Kunstwerk. Ob als Einzelelement oder Teil einer Installation – Cindy Schmiedichens komplexe Klötze wirken, je nach Position des Betrachters, durch vornehme farbliche Zurückhaltung versus Farbenspektakel in einfacher Form.

Bilder mit Klischeedruck stehen auf dem Tisch. Eine Richtung der Werke, die Cindy Schmiedichen entwirft. „Alle Fotos, die ich dafür verwendet habe, sind Ausschnitte aus meinen Installationen“, erzählt die Künstlerin, die aus Leipzig stammt und als Mitarbeiterin am Caspar-David-Friedrich-Institut in Greifswald arbeitet. Seit 2009 ist Cindy Schmiedichen vor allem freischaffende Künstlerin und resümiert: „Manchmal ist es besser, sich für etwas zu entscheiden, ohne zu wissen, wie die Zukunft aussieht.“ In Cindy Schmiedichens Gegenwart hat sich ihr Hauptaugenmerk auf eine schlichte Form reduziert.

Die Klötze wirken einzeln oder als Teil eines Arrangements

Zu Beginn ihrer Beschäftigung mit Gips und Farben sammelte die 44-Jährige ihre Naturpigmente sogar noch selbst. „Bei meiner Arbeit fungiert der Gips als Träger und wird mit Pigmenten eingefärbt. Manche Werke funktionieren als Einzelobjekte, andere als Teil einer Rauminstallation. Es kommt auf die Konstellation, das Arrangement auf der Fläche an“, erzählt Cindy Schmiedichen. Die Künstlerin weiß, wo bei ihren Klötzen unten und oben ist, auch wenn so mancher Betrachter den Gipsquader zum Entsetzen der Künstlerin schon mal umgedreht hat.

Cindy Schmiedichen „vom Tag“, Klischeedruck, 6/20, 2010, 25x35 cm, mit Rahmen (28x38 cm), Startgebot 230,00 Euro Quelle: Thomas Häntzschel

Inszeniert in einer minimalistischen Umgebung kommen ihre Kunstwerke am besten zur Geltung. Ihre Überlegungen, wie die Arbeiten im Ausstellungszusammenhang präsentiert werden, treiben Schmiedichen um. Was mit ihnen passiert, wenn sie in andere Hände kommen, entzieht sich allerdings der Kontrolle der Künstlerin. „Verlassen die Arbeiten das Atelier und sind verkauft, dann verliert man auch die Verantwortung. Wenn es auf dem Fensterbrett landet, mit einem Blumentopf daneben, ist es auch okay“, sagt Cindy Schmiedichen.

Cindy Schmiedichen „o.T.“ (1), G10, Gips und Pigment, 2015, 8x10,5x30 cm, Startgebot: 850 Euro Quelle: Thomas Häntzschel

Nahezu verschwenderisch füllt die Künstlerin ihre Elemente mit Pigmenten. „Man weiß es ja nicht, was innen rein muss und wie es später von außen aussieht. „Pigmente sind eine verrückte Welt“, weiß sie, seitdem sie mehr mit illustren Farben arbeitet. Anfangs standen schwarz und weiß im Vordergrund ihres Schaffens, auch diverse Objekte, bevor sie sich auf verschieden große Quader konzentrierte.

So ersteigern Sie Werke bei der OZ-Kunstbörse 2021 Bei der OZ-Kunstbörse 2021 kommen auch in diesem Jahr wieder Werke von Künstlerinnen und Künstlern unter den Hammer, die in Mecklenburg-Vorpommern leben und arbeiten. Wenn Sie eins oder mehrere davon ersteigern möchten, haben Sie schon vor der Auktion am 26. November in Rostock die Möglichkeit, Gebote über unser Online-Formular abzugeben. Wählen Sie dazu die entsprechende Arbeit aus und geben Sie Ihr Maximalgebot ein. Anschließend bitten wir Sie um eine Registrierung. Wir benötigen Ihre Kontakt-Daten, um Sie bei einem erfolgreichen Bieten um das Kunstwerk zu benachrichtigen. Sobald Sie sich registriert haben, ist Ihr Gebot rechtskräftig. Der endgültige Zuschlag wird allerdings erst während der Auktion Ende November in Rostock erteilt. Werden Sie dort nicht überboten, erhalten Sie - wie bei eBay - das Kunstwerk zu dem Preis, der nötig ist, um das höchste Gebot im Saal zu übertreffen. Alle Künstler-Porträts finden Sie auf ostsee-zeitung.de/kunstboerse.

Nach dem langen Weg des Experimentierens hat sich Cindy Schmiedichen für den einfachen Quader entschieden, den sie in verschiedenen Größen befüllt. Beeindruckend erscheint die Tatsache, dass bei der Arbeit mit einer Form immer wieder neue Erkenntnisse zu Tage treten. Je nach Schichtung, Menge der Pigmente, Wahl der Farben tritt so immer wieder ein neuer Klotz in Erscheinung.

Die Fülle des Quaders bietet unendliche Variationen

„Gefühlt sind die Variationen unendlich.“ Die Möglichkeiten scheinen ihr schier unbegrenzt und treiben die Künstlerin in ihrem Wirken voran. Auch für die Künstlerin überraschend, wie vielseitig sich eine derartige Form gestalten lässt. „Ich stoße immer wieder auf Sachen, die ich vorher so nicht kannte. Es gibt so viele Möglichkeiten des Schichtens. Es geht in die Tiefe und entwickelt sich.“ Gespannt auf den einen Moment, wenn die ausgehärtete Form ihr Farbenspektrum von außen endlich enthüllt.

Cindy Schmiedichen „o.T.“ (2), G1, Gips und Pigment, 2016, 23x23,5x14 cm, Startgebot: 1400 Euro Quelle: Thomas Häntzschel

Was würde ein Querschnitt enthüllen?

Wie groß ist die Neugier, zu wissen, wie sich die Farben im Inneren des fertigen Objekts zusammensetzen? „Ich habe tatsächlich schon darüber nachgedacht, es aufzuschneiden.“ Bevor sie sich zu diesem nächsten Schritt entscheidet, bleibt die Fantasie getrieben, sich auszumalen, wie der Klotz von innen aussieht. Welche Farben, Linien, Formen haben die Pigmente in den Gips gezeichnet? Ein Projekt für die Zukunft.

Zur Person Cindy Schmiedichen wurde 1977 in Herzberg/Elster geboren. 1999-2002 studierte sie Buchkunst und Grafikdesign in Leipzig. Ab 2002 folgte das Studium der Bildenden Kunst in der Schweiz und in Leipzig bis zum Diplom 2007. 2008 bis 2010 machte sie den Meisterschülerabschluss in Leipzig. Seit 2009 arbeitet Cindy Schmiedichen als freischaffende Künstlerin. 2009 erhielt sie den Anerkennungspreis Ars Lipsiensis und ein Aufenthaltsstipendium des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Künstlerhaus Schloss Plüschow. 2010 folgte der Marion Ermer Preis. 2012 Arbeitsstipendium der Kulturstiftung Sachsen. 2014 Aufenthaltsstipendium in Columbus (USA). Seit 2015 arbeitet sie als künstlerische Mitarbeiterin am Caspar-David-Friedrich-Institut der Uni Greifswald. 2017 erhielt sie ein Aufenthaltsstipendium im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop. Cindy Schmiedichen lebt in Neuenkirchen bei Greifswald.

Von Anja von Semenow