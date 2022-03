OZ-Leser finden: Das sind besonders dreckige Stellen in Greifswald

Greifswald

Kaffeebecher, Taschentücher, Zigarettenstummel, Flaschen und auch Masken: In der Hansestadt gibt es so einige Straßen und Plätze, an denen sich viel Müll angesammelt hat. Nun heißt es nach zweijähriger Pause erneut: Ärmel hochkrempeln und anpacken. Am Sonnabend ruft das Stadtmarketing gemeinsam mit etlichen Partner von 8 bis 12 Uhr zum Frühjahrsputz auf.

Über die gesamte Stadt verteilt befinden sich beim Aktionstag „Greifswald räumt auf“ Container, in denen der gesammelte Müll entsorgt werden kann. An diesen insgesamt 14 Sammelstellen erhalten alle freiwilligen Helfer entsprechendes Equipment wie Handschuhe, Müllgreifer sowie Müllsäcke und auch Verpflegung.

Clemens-Brentano-Straße und Boddenweg werden gesäubert

Vor ein paar Tagen fragte die Greifswalder OSTSEE-ZEITUNG: Wo in der Hansestadt liegt besonders viel Müll herum? Aus den eingegangen Vorschlägen wurden zwei Orte ausgewählt, an denen am Sonnabend das Stadtmarketing gemeinsam mit Bürgerbeteiligung aufräumen möchte. Zur Unterstützung ist die ABS vor Ort, die den dort gesammelten Abfall mit einem Multicar wegbringen wird.

Vorgeschlagen wurde unter anderem die Außenhecke der Gartenvereine in der Clemens-Brentano-Straße sowie die Gegend um das Strandbad Eldena. Um 9 Uhr soll gemeinsam mit dem Stadtmarketing in der Clemens-Brentano-Straße/Kreuzung Herderstraße/Hebbelstraße für Ordnung gesorgt werden, um 10 Uhr geht’s dann weiter zum Boddenweg beim Strandbad. Zusätzlich möchte das Stadtmarketing um 11 Uhr entlang der Fleischerstraße aufräumen. Treffpunkt ist vor der Kriegsgräberstätte Fleischerstraße/Ecke Bahnhofstraße. Auch dort freuen sich die Organisatoren über viele ehrenamtliche Helfer.

Projektleiter: „Es gibt genug zu tun“

Die Organisatoren rechnen in diesem Jahr mit deutlich mehr Müll. Allein das Aufkommen von FFP-2- und OP-Masken hat wegen der Pandemie enorm zugenommen. Wie viele Ehrenamtliche sich beteiligen werden, sei schwer zu schätzen, sagt Projektleiter Lukas Neumeister vom Stadtmarketing. „Allerdings haben im Laufe der Woche bereits knapp 100 Bürgerinnen und Bürger Müllsäcke und Arbeitshandschuhe aus der Greifswald-Information abgeholt. Wir glauben, dass nach zweijähriger Pause viele Freiwillige Lust zum Aufräumen haben – es gibt genug zu tun.“

Von Christin Lachmann