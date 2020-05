OZ-Newsroom-Konzert: Artur und Band aus Greifswald im Livestream

Rostock

Am Mittwoch steht um 18 Uhr wieder Kultur auf dem Programm. Artur und Band aus Greifswald spielen beim nächsten OZ-Newsroom-Konzert in der Rostocker OZ-Redaktion. der Sänger und Pianist Artur Apinyan schreibt die Musik und hat im Interview mit der OZ darüber gesprochen, wie er mit drei Jahren nach Deutschland kam, was die Zuschauer am Mittwoch erwarten können und welche Projekte er sich in der Krise ausgedacht hat.

Mit seinen nachdenklichen Texten besingt der 31-Jährige Pianist und Sänger die Aufs und Abs des Lebens. Am Mittwoch um 18 Uhr wird er mit dem Schlagzeuger Christian Winter im OZ-Newsroom spielen. Das ca 15-minütige Konzert wird über Facebook und die Website der OSTSEE-ZEITUNG übertragen. Hier beginnt um 18 Uhr der Livestream. Sollte er nicht von alleine starten, aktualisieren Sie bitte die Seite.

Anzeige

Bewerbung für ein OZ-Newsroom-Konzert

Gespielt wird mittwochs um 18 Uhr im Newsroom der OSTSEE-ZEITUNG in Rostock. Jedes Konzert dauert 15 Minuten und soll unplugged gespielt werden. Aussagekräftige Bewerbungen bitte an: online@ostsee-zeitung.de, Kennwort: OZ Newsroom Konzert

Weitere OZ+ Artikel

Mehr zum Lesen:

Von OZ