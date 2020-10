Stagnieß

„Dank der OZ-Spendenaktion können wir einen ökologisch wertvollen Waldaußenrand bepflanzen“, begrüßte der Leiter des Forstamts Neu-Pudagla, Felix Adolphi, am Sonnabendvormittag gut zwei Dutzend tatkräftige Helfer. Auf einer Freifläche zwischen dem Hafen Stagnieß und dem Forstamt sollten 200 Bäume und Sträucher gepflanzt werden, wo zuvor einmal Fichten standen.

„Sonne und wenig Regen waren für den Wald nicht so gut. Die Fichten waren die ersten, die abgestorben sind“, erklärte Adolphi. Dieser Umstand und die Spendenbereitschaft der OZ-Leser boten Sylvia Schulz vom Forstamt Neu-Pudagla die Gelegenheit, einen anspruchsvollen Pflanzplan zu entwickeln, der von den gängigen Waldbaumarten abweicht.

Bienenfreundliche Pflanzenauswahl

„Wir pflanzen hier keinen Otto-Normal-Wald, sondern haben Baumarten ausgewählt wie Vogelkirsche, Wildapfel, Wildbirne und elf verschiedene heimische Straucharten“, erklärt die Forstwirtin und fügt an: „Der Waldaußenrand soll auch den Insekten dienen.“ Dafür hat sich Sylvia Schulz mit dem Ückeritzer Imker Klaus Behn kurzgeschlossen und mit ihm eine bienenfreundliche Pflanzenauswahl getroffen, darunter Heckenkirsche, Haselnuss, Liguster und 2-griffliger Weißdorn.

Zur Galerie Unter dem Motto „Mein Baum für unsere Zukunft“ hatten das Forstamt Neu Pudagla auf Usedom gemeinsam mit der OZ zur großen Pflanzaktion nahe des Hafens Stagnieß eingeladen. Entstanden ist ein ökologisch wertvoller Waldrand.

Spaten hatte das Forstamt Neu Pudagla reichlich gestellt, sodass rasch genügend Pflanzlöcher ausgehoben waren. Evelyn und Hans-Jürgen Wegner aus Wolgast hatten von der Aktion am Vortag in der OZ gelesen und sich auf den Weg gemacht, „weil wir etwas für die Umwelt tun wollen. Alle reden davon, wir tun es. Wir wollen auch im Forstamt Jägerhof mitmachen.“

Ebenfalls aus Wolgast kamen die Zwillinge Caroline und Alexander Köhlcke mit ihrer Mutter nach Stagnieß. Als erstes pflanzten die zwei eine Wildkirsche, von der das Forstamt fünfzig Setzlinge bereithielt, danach war eine Salweide an der Reihe. Die Ückeritzer Jugendfeuerwehr unter Jugendwart Tom Freude war mit Paul Besch und Max Kindler vertreten. Auch etliche Imker halfen bei der Pflanzaktion mit. Neben Klaus Behn waren dies Kristin Uecker aus Bannemin, Werner Schnapp aus Koserow, die Neeberger Imker Eberhard Florin und Olaf Mittinger sowie der Vorsitzende des Imkervereins Insel Usedom, Lothar Wilke aus Neu Sallenthin.

Der alte ist auch der neue Honigkönig

Eberhard Florin war gut gelaunt, denn er wusste schon vor der anschließenden Ehrung von der Auswertung der 7. Usedomer Honigverkostung durch Mitarbeiter des Forstamtes Neu Pudagla. Diese küren seit 2014 in Kooperation mit dem Insel-Imkerverein den Usedomer Honigkönig. Insgesamt wurden 15 Proben eingereicht, die auf Geruch, Konsistenz, Sensorik, Geschmack und Abschluss beurteilt wurden.

Forstamtsleiter Felix Adolphi (l.) und der Vorsitzende des Imkervereins Insel Usedom, Lothar Wilke (r.), kürten Eberhard Florin aus Neeberg (2.v.l.) zum Honigkönig 2020. Zweiter wurde Olaf Mittinger, ebenfalls aus Neeberg. Quelle: Dietmar Pühler

Felix Adolphi und Lothar Wilke gratulierten dem Zweitplatzierten Olaf Mittinger und dem alten und neuen Honigkönig Eberhard Florin für die Spitzenplätze. Der Neeberger holte damit schon zum dritten Mal den Titel für den schmackhaftesten Honig. Platz 3 ging an Harald Hubrecht aus Zinnowitz.

Florin berichtete den interessierten Zuhörern, dass 2020 ein durchwachsenes Bienenjahr war. „Im Raps haben wir gut abgeschnitten. Da hatten wir über 200 Kilo Honig von elf Völkern geerntet. Die Sommertracht hat 160 Kilo gebracht. Sonst haben wir 200 Kilo von zwölf Völkern“, so der Imker aus Neeberg. Gründe seien der heiße und trockene Sommer, aber auch das wechselhafte Frühjahr und zu niedrige Temperaturen gewesen, sodass die Völker zu langsam gewachsen sind. Florins Honig ist sehr beliebt. Er hat einen festen Stammkundenkreis und die Ernte 2020 ist schon komplett ausverkauft.

Helfer sollen nach ihren Bäumen schauen

Forstamtsleiter Adolphi zog ein positives Fazit von der samstäglichen Aktion. „Die Leute interessieren sich für den Wald. Das haben wir auch beim Bürgerforum Kommunalwald in Heringsdorf gesehen.“ An die Helferinnen und Helfer gewandt, sagte er: „Ich bin sehr erstaunt, wie diszipliniert und schnell Sie die Pflanzen in die Erde gebracht haben. Wir laden Sie ein, ab und an hier vorbeizukommen und nach ihren Bäumen zu schauen.“ Zum Abschluss luden das Forstamt und die OZ zu einem Imbiss mit Wildwurst und warmem Apfelsaft ein.

Von Dietmar Pühler