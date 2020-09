Greifswald

Überraschend ist der Satz nicht: Ohne Zweifel das Schnitzel mit Kartoffeln – Peter Mosdorf zögert nicht, wenn es um die Frage nach dem beliebtesten Gericht in der „Brasserie Hermann“ geht. „Das ist immer beliebt und bleibt auf der Karte. So auch das Roastbeef und bestimmte Vorspeisen oder Sandwiches“, sagt der 47-Jährige, der eine feste Größe in der Gastronomie-Szene der Stadt ist. Doch es sind mehr als Klassiker, die Mosdorf seinen Gästen bietet.

Regionale Zutaten wie Fisch, Gemüse und Fleisch

„Ich habe jeden Tag das kurzfristige Ziel, den Gast, der essen, trinken und bedient werden will, zufriedenzustellen – und das Ziel erreiche ich mehrmals am Tag“, antwortet er auf die Frage, warum er sich den Stress der Gastronomie zumutet. „Ich habe unglaublich viel Spaß am Umgang mit den Gästen“, sagt er.

Zu den Besuchern der Brasserie, einer Einrichtung, die üppiger ausgestattet ist als eine Bar, aber weniger strikt ist als ein Restaurant, zählen Studenten, Professoren, Arbeiter, hauptsächlich Einheimische. Wegen der Lage am Rand der Innenstadt kämen nicht viele Touristen, sagt Mosdorf. Und eine feste Karte würde die Stammgäste – und die Köche – auf Dauer wohl langweilen.

So käme der frische Fisch seit rund einem Jahr direkt aus Sassnitz oder Freest, Beilagen und Zubereitung würden dann angepasst. Frische Zutaten aus der Region kämen bei den Gästen gut an, weil sie wertschätzen, dass beim Transport möglichst wenig Kohlenstoffdioxid ausgestoßen werde, und weil sie sich mit den Produkten identifizieren würden, so Mosdorf.

Service und Küche gestalten Speisekarte gemeinsam

„In Richtung Regionalität muss es weitergehen“, sagt der Restaurantchef. Mehr Gemüse solle direkt aus dem Garten auf die Teller kommen, mit dem „Greifenacker“, der in der Stadt Gemüse züchtet, arbeite die „Brasserie“ zusammen, das Eis stamme aus Kemnitz und das Schweinefleisch käme vom hiesigen Fleischer.

Die Portionen sind groß und sättigend. Kein Firlefanz auf den Tellern, sondern solides Kochen, sei es nach Hausmannsart wie Braten mit Kartoffeln und Blumenkohl oder im Stil der Fusionküche. Bis zu 120 Gäste passen in den weitläufigen Speisesaal, in den Tresenbereich mit Tischen und den „roten Salon“, der Gaststätte für Theater, Lesungen oder Konzerte ist.

Was auf die Karte komme, könne jeder der insgesamt rund 14 Mitarbeiter in Service und Küche mitbestimmen. „Wir haben Iraker, Syrer, Inder und eine Brasilianerin im Team“, sagt Mosdorf. So würden selbst gemachte Falafel oder Feijoada, ein brasilianischer Eintopf mit Rind- oder Schweinefleisch und Bohnen, nach Greifswald kommen.

Ein Dessert stammt tief aus der Familiengeschichte des Besitzers: Seine Mutter und Großmutter flüchteten einst aus Breslau. Aus dem Besitz hätten damals nur wenige Fotos und ein Rezeptbuch die Strapazen überstanden.

Peter Mosdorf leitet die „Brasserie“ Hermann und beschäftigt rund 14 Mitarbeiter. Quelle: Christopher Gottschalk

„Die schlesischen Mohnklöße aus Mohn, Weißbrot, Milch, Mandeln, Zimt und Zucker werden geschichtet und dann durchmengt. Sie sind optisch nicht das Ansprechendste, aber die gab es bei uns immer zu Weihnachten.“ Die Wurzeln der heutigen „Brasserie“ lägen im Jahr 1912, dem Jahr, in dem das Haus in der Gützkower Straße 1 neu gebaut wurde. Stets sei am Standort ein Restaurant gewesen, bis zur Umbenennung immer mit „Eiche“ im Namen.

Kulturveranstaltungen in der Gastronomie

Das „Hermann“ im Namen und das Foto im Logo stamme von Hermann von Höhne, dem Großvater und Kochlehrer von Mosdorfs gutem Freund, mit dem er die „Brasserie“ 2009 selbst ausbaute und eröffnete. „Wir wussten, dass wir eine Brasserie machen wollen. So dass Gäste zwar groß essen, aber auch nur zum Trinken vorbeikommen können.“ Am ersten Tag seien acht Essen serviert worden, zwei Tage später schon 24. „Unser Rekord liegt bei 115 Essen in einer Dreiviertelstunde zum Mittagstisch.“

Drei Schicksalstage für Peter Mosdorf

Verantwortlich für das Essen ist ein sechsköpfiges Küchenteam – vor zwei Jahren stieg der Gründungskoch aus und wurde durch mehrere Köche und Hilfen ersetzt. „Die Nachricht, dass er aufhört, brachte mich zum Nachdenken, ob ich auch aufhöre“, gesteht Peter Mosdorf.

Nach drei Tagen bewarb sich jedoch eine neue Köchin, er fand weitere neue Mitarbeiter und machte weiter. Seit mittlerweile sechs Jahren arbeitet Stefanie Stange (31) in der Küche. „Natürlich ist es heiß und anstrengend hier – aber es geht darum, dass der Gast glücklich nach Hause geht“, sagt die stellvertretende Küchenchefin. „Es ist hier wie in einer Familie, man hilft sich gegenseitig.“

Außenbereich der „Brasserie“ soll schöner werden

Wie zufriedene Gäste aussehen, zeigt sich im ruhigen Außenbereich hinter der „Brasserie“, in dem Frederik (24), Swantje (24) und Thadeusz (31) bei Kaffee, Kuchen und einem Kartenspiel zusammensitzen. „Wir kommen gerne zum Mittagessen her und wohnen in der Nähe“, sagt Frederik. Alle drei seien Vegetarier. „Und auf der Mittagskarte gibt es auch immer gute vegetarische Angebote. Heute war es für uns die Pasta mit Rahmbrokkoli und Parmesan“, so Frederik. Und was will Peter Mosdorf verbessern? „Ich würde gerne den Außenbereich pflastern. Aber auch das will ich selbst machen und dafür braucht es Zeit“, blickt er voraus.

„Brasserie Hermann“, Gützkower Straße 1, Öffnungszeiten Montag bis Sonntag 11.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 0 Uhr, Sonnabend nur 17 bis 0 Uhr, Telefon: 03834 527 521

Die Kommilitonen Thadeusz, Swantje und Frederik (v.l.) genießen die Sonne im ruhigen Außenbereich der Brasserie. Die drei Vegetarier waren glücklich mit ihrem Essen. Quelle: Christopher Gottschalk

Von Christopher Gottschalk