OZ-Team testet digitale Schnitzeljagd durch Greifswald

Greifswald

Im Entenmarsch durch die Innenstadt? Erledigt. Ein Selfie mit einem Hund? Abgehakt. Den Schatz gefunden? Auch das ist nach knapp vier Stunden und einer etwa fünf Kilometer langen Strecke durch die Greifswalder Innenstadt geschafft.

Die Mitarbeiter der Greifswalder OSTSEE-ZEITUNG testeten das neue Outdoor-Escape-Spiel von „ My City Hunt“, bei dem via Smartphone an unterschiedlichen Orten der Hansestadt Rätsel gelöst, Beweismittel gesammelt oder Wissensfragen beantwortet werden müssen, um schlussendlich an das Ziel zu gelangen. Es ist eine Art digitale Schnitzeljagd, bei dem die Macher versprechen, dass jede Station an einer Sehenswürdigkeit vorbeiführt. So viel vorab: Das klappt nicht immer. Ziel der Schnitzeljagd: Na klar, den Schatz finden.

So funktioniert das Spiel

Das Prinzip: Jeder Mitspieler, der aktiv teilnehmen möchte, braucht lediglich sein Smartphone. Die Schatzkarte, die man vorab per E-Mail erhält, muss vorher ausgedruckt werden. Beim Treffpunkt auf dem Marktplatz gibt es zunächst eine kleine Einweisung, dann werden die Rollen verteilt. Der Spielleiter führt alle Teilnehmer per GPS-Signal mit dem eigenen Smartphone zu den Standorten, wo die jeweiligen Rätsel aufploppen.

Alle anderen Teilnehmer können auswählen, in welche Rolle sie während des Spiels schlüpfen wollen (zur Auswahl stehen unter anderem der Archäologe, der Ermittler, der Codeknacker oder der Abenteurer). Sie erhalten während der digitalen Schnitzeljagd per SMS zusätzliche Aufgaben, bei denen es weitere Punkte gibt. Pro Person kostet das Ticket, das online gekauft werden kann, 12,99 Euro.

Die Story des Spiels: Mord, Entführung und die Tempelritter – um die Geschichte eines getöteten Historikers spinnen sich die zu lösenden Rätsel. Oder kurz zusammengefasst: „ Dan Brown für Arme“, wie OZ-Mitarbeiterin Anne Ziebarth feststellte.

Das hat sich das OZ-Team vorgenommen

Das Vorhaben des OZ-Teams: Natürlich den Rekord knacken. Der liegt bei über 6000 Punkten (ob das geklappt hat, lesen Sie weiter unten).

Ablauf: Per GPS-Signal wird das OZ-Team zu den jeweiligen Orten geleitet, die unter anderem an der Stadtbibliothek, dem Tierpark, dem Universitätshauptgebäude, aber auch an einer Dönerbude und einem Autohaus vorbeiführen (so viel zum Thema Sehenswürdigkeiten). Nur direkt vor Ort erhalten die Spieler die Rätsel. Doch schon hier gibt es die ersten Schwierigkeiten: Wenn das GPS-Signal des Spielleiters den Standort nicht erkennt, passiert auch nichts. Zweimal ist das den OZ-Mitarbeitern passiert, sie mussten die Aufgaben also überspringen und konnten somit keine Punkte sammeln.

Zur Galerie In vier Stunden ging es es für die OZ-Mitarbeiter rund fünf Kilometer auf der Suche nach dem heiligen Gral durch die Greifswalder Innenstadt.

Die Rätsel: Mittels der ausgedruckten Schatzkarte mussten Rechenaufgaben gelöst, Wörter zusammengefügt oder Hinweise entsprechend zugeordnet werden. Nun ja, vielleicht war das OZ-Team einfach zu gut. Denn meistens dauerte es nur wenige Minuten an jeder Station, bis sie die Lösungen hatten.

Nette Schnappschüsse zur Erinnerung

Die zusätzlichen Aufgaben per SMS: Die wiederum gestalteten sich als durchaus witzig. Ob im Entenmarsch zur nächsten Station watscheln, eine berühmte Statue oder ein geschichtliches Ereignis nachstellen, ein Selfie mit einem Hund schießen oder weniger spektakulär jemand Fremdes nach der Uhrzeit fragen: Die Auswahl der Aufgaben, die jeder Spieler zusätzlich erhalten hat, war groß und sorgte für nette Erinnerungsschnappschüsse.

Die Highlights: Tatsächlich gab es auch einige sehr besondere Erlebnisse während des Spiels. Der nachgestellte Anruf einer Psychologin, der per Audiodatei abgespielt werden konnte, oder auch eine Videosequenz, die eine eingesperrte Person samt Entführer zeigte, sorgten für Überraschungen. Letztes sogar so sehr, dass eine Passantin beim Abspielen des Videos im Vorbeigehen fragte, ob alles in Ordnung sei, weil die Schreie aus der Entführungsszenerie doch sehr überzeugend waren.

So hat es dem OZ-Team gefallen

Fazit: Das Outdoor Escape Game führt zwar mehr oder weniger an den Greifswalder Sehenswürdigkeiten vorbei, doch das war's auch schon mit dem lokalen Aspekt. Die Rätsel und Wissensfragen haben nichts mit der Hansestadt zu tun. Weil es das Spiel deutschlandweit in über 200 weiteren Städten gibt (in MV in Stralsund und Neubrandenburg), lohnt es sich wahrscheinlich mehr, dieses in einer anderen Stadt auszuprobieren und auf spielerische Weise an den Sehenswürdigkeiten vorbeizukommen.

Die Rätsel sind oft nicht besonders schwer, was wiederum zeigt, dass es auch für Kinder geeignet ist. Zudem braucht es Zeit, weil es mit Pausen vier oder fünf Stunden dauern kann. Mit Freunden und der Familie ist es dennoch empfehlenswert.

Punkte der OZ-Mitarbeiter: Und nun zum Entscheidenden. Konnten die OZ-Mitarbeiter den Rekord von 6000 Punkten knacken? Nein, leider nicht. Sie haben zwar schlussendlich den Schatz gefunden, doch sie schafften es gerade mal auf einen Highscore von über 2000 Punkten. Macht aber nichts: Spaß hatten sie allemal.

Anmeldung und weitere Informationen zum Outdoor-Escape-Spiel auf www.mycityhunt.de

Von Christin Lachmann