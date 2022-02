Greifswald/Swinemünde

Wer in den Winterferien mit seinen Kindern baden gehen möchte, hat derzeit ganz schlechte Karten, denn in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen haben sämtliche Schwimmhallen und Spaßbäder geschlossen. Das liegt an der Corona-Ampel. Erst letzten Freitag schlug diese fürs Greifswalder Freizeitbad von Orange auf Rot um.

Für die beliebte Freizeiteinrichtung an der Pappelallee hieß das, dass sie ihren Betrieb nach nur knapp 14-tägiger Öffnung wieder einstellen musste. Der Hansedom in Stralsund einschließlich seines Sportbades ist hingegen sogar schon seit Mitte Dezember durchgängig geschlossen.

Es gibt aber eine Alternative. Und das ist der Aquapark in Swinemünde. Denn in Polen schert man sich weder um Corona-Ampeln, noch um 3G, 2G oder 2G plus. Nach einem Impfausweis wird man höchstens beim Einchecken in ein Hotel gefragt. Was man benötigt, ist eine Maske für den Gang bis zur Kasse des Aquaparks. Danach kann man sie absetzen. Jedermann ist hier herzlich willkommen. Und das täglich von 9 bis 22 Uhr.

Lieber mit dem Auto fahren

Sicher ist die Fahrt ins Nachbarland aufwendig, denn mit dem Auto – die Usedomer Bäderbahn ist zu umständlich – braucht man von Greifswald nach Swinemünde etwa 80 Minuten pro Strecke. Aber: Dank der jüngsten Steuersenkungen in Polen fährt man preiswert, weil ja in Swinemünde bei der Rückfahrt die Möglichkeit besteht, kurz vor der Grenze das Auto an der neuen Shell-Tankstelle noch einmal vollzutanken. Der Spritpreis betrug dort Anfang der Woche 1,21 Euro (5,59 Zloty) pro Liter für Benzin und Diesel.

Der Aquapark in Swinemünde gehört zum Hotelkomplex von Radisson und Hilton. Quelle: Reinhard Amler

Der Besuch im Aquapark lohnt sich. Denn in dem 1000 Quadratmeter großen Areal, das im Herbst 2017 zusammen mit dem weithin sichtbaren Radisson-Blu-Hotel direkt am Strand eröffnet wurde, kann man viel Spaß haben und natürlich etwas für die Fitness tun.

Fast immer eine freie Bahn

Für Schwimmer gibt es vier 25-Meter-Bahnen, die anders als im Greifswalder Freizeitbad nicht durch Vereine oder Schulklassen belegt sind, sondern den kompletten Tag auf zahlende Besucher warten. Infolge dessen findet man dort fast immer eine freie Bahn für sich. Außerdem ist das Wasser hier deutlich angenehmer temperiert als im Greifswalder Freizeitbad. Sprich wärmer.

Neben diesen Bahnen für Schwimmer existieren ein Relax-Becken, etwa gleichgroß mit jenem im Greifswalder Freizeitbad, daneben ein Kinderbecken, vier Whirlpools, eine Pirateninsel, eine Gegenstromanlage, diverse Wasserrutschen sowie eine Indoor-Surfanlage. Die einzige dieser Art in Polen, wie es heißt.

Großzügig ist auch der Saunabereich. Er verfügt jeweils über zwei finnische und Dampfsaunen, eine Eishöhle, eine Duschgrotte und einen Ruhebereich mit zwei Wasserbetten. Allerdings besitzt diese Sauna keinen Außenbereich, wie man ihn vom Greifswalder Freizeitbad her kennt. Auch werden Aufgüsse nur unregelmäßig gemacht.

Tageskarte für Bad und Sauna kostet 30 Euro

Ein Wort zu den Preisen: Für Familien empfehlen sich natürlich Familienkarten. Sie kosten für zwei Erwachsene und zwei Kinder derzeit für drei Stunden 180 Zloty (rund 40 Euro) und als Tageskarte 240 Zloty (53 Euro). Tickets fürs dritte oder vierte Kind sind für 25 Zloty (5,50 Euro) zubuchbar.

Drei Stunden Aquapark kosten ansonsten 40 Zloty (8,84 Euro) für Kinder, 60 Zloty (13,26 Euro) für Erwachsene und 55 Zloty (12,15 Euro) für Senioren (Ü 65). Überschreitet man diese Zeiten, wird beim Auschecken jede Minute Aufenthalt einzeln dazu addiert. Das gilt auch für den Saunabesuch, der pro Minute sowieso einen Zloty (0,22 Euro) kostet. Das kann schnell teuer werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deshalb empfehlen sich auch hier Tageskarten. Für Bad und Sauna kosten sie 135 Zloty (rund 30 Euro) für Erwachsene und 130 Zloty (29 Euro) für Senioren. Kinder haben hier keinen Zutritt.

Essen ist deutlich günstiger als in Deutschland

Tageskarten nur fürs Bad gibt es natürlich auch. Für sie zahlt man zwischen 60 Zloty (rund 13 Euro für Kinder) und 95 Zloty (21 Euro) für Erwachsene. Es ist auch kein Problem, sein Auto sicher abzustellen. Entweder man nutzt den Parkplatz des Radisson-Hotels oder man fährt 80 Meter weiter auf einen großen und ebenfalls beschrankten Parkplatz linkerhand des Interferie-Hotels. Hier zahlt man für eine Stunde Parken dann fünf Zloty (1,10 Euro).

Krönen kann man seinen Badeausflug nach Polen natürlich mit einem schmackhaften Essen in einem der zahlreichen Restaurants längs der Promenade. Es ist überall lecker. Und die Preise sind deutlich günstiger als bei uns. In allen Gaststätten und Geschäften sowie am Parkplatz werden Giro- und Kreditkarten akzeptiert. Man braucht also kein Geld zu tauschen.

Von Reinhard Amler