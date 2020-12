Der „Geschenkkarten“-Trick ist die neueste Masche von Betrügern, um arglose Senioren abzuzocken. Mit einem Video-Clip will die Polizei nun Rentner in MV über das Vorgehen der Kriminellen aufklären.

OZ-Video: So will die Polizei Senioren über die neueste Betrugs-Masche aufklären

OZ-Video: So will die Polizei Senioren über die neueste Betrugs-Masche aufklären

Kostenlos bis 17:00 Uhr OZ-Video: So will die Polizei Senioren über die neueste Betrugs-Masche aufklären