Greifswald

Der Alltag in einer Redaktion ist oft von Überraschungen und spontanen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, geprägt. Gerade jetzt, mit der Pandemie, neuen Verordnungen und Hiobsbotschaften. Meistens kommt man morgens ins Büro und hat nur eine vage Vorstellung davon, was am Nachmittag passieren wird.

Im Dezember war das anders. Da gab es eine der schönsten Konstanten, die man sich vorstellen kann. Nahezu täglich erreichte uns am Nachmittag eine Nachricht vom Sportbund Greifswald mit einer Liste. Die Liste der neuen Spender für die OZ-Aktion „Helfen bringt Freude.“

Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben uns eine freudige Konstanz gegeben, in dem Sie selbstlos und solidarisch an andere gedacht haben. In dem Sie sich beteiligt und gegeben haben. Über 22.000 Euro sind so zusammen gekommen.

Sie haben es möglich gemacht, dass 50 Kinder aus Greifswald, denen diese Freude sonst wohl verwehrt geblieben wäre, eine wunderschöne Woche im Sommer erleben werden. Unter Freunden und mit viel Sport und Spaß. Dafür möchte ich mich im Namen der gesamten Lokalredaktion Greifswald bedanken.

Jeder einzelne Euro hat uns gefreut und motiviert weiterzumachen. Haben Sie ein besinnliches und ruhiges Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Liebsten und bleiben Sie gesund.

Von Philipp Schulz