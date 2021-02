Greifswald

Die Freude ist riesig bei der Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werks. Ein nagelneuer Ford-Kleinbus Transit mit 130 PS und acht Sitzen steht ab sofort bereit. Die Leserinnen und Leser der Greifswalder OSTSEE-ZEITUNG haben den Kauf des Busses mit ihren Spenden möglich gemacht. Während der Weihnachtsaktion kamen 30 000 Euro zusammen.

„Wir möchten uns ganz herzlich bei den Lesern der OSTSEE-ZEITUNG bedanken. Wir sind so glücklich, dass wir diesen Bus haben“, sagt Ingo Stehr, Sozialarbeiter in der Tagesstelle in der Lomonossowallee 50. Dort finden all die Menschen Hilfe, die durch das gesellschaftliche Netz gefallen sind und sich in Notsituationen befinden.

Schicksalsschläge bringen das Leben aus dem Tritt

Die Lebensgeschichten der Betroffenen ähneln sich oft auf tragische Weise. Schicksalsschläge wie der Verlust des Arbeitsplatzes, gesundheitliche Probleme oder die Trennung vom geliebten Partner führen dazu, dass die Menschen den Tritt im Leben verlieren. Süchte und Schulden können ebenso die Folge sein wie der Verlust der Wohnung. In all diesen Lebenslagen sind die engagierten Sozialarbeiter da.

Hilfe bei Behördengängen oder der Wohnungssuche

„Die Mitarbeiter der Tagesstelle haben mir schon oft geholfen, zum Beispiel damals als ich eine Wohnung gesucht habe oder bei Behördengängen“, erzählt Siegfried Karberg. „Da tue ich mich schwer, habe keine Geduld und verstehe manches nicht“, so der 61-Jährige. Wenn bei ihm ein Schreiben eines Amtes oder einer Behörde eintrifft, nimmt er es mit zur Tagesstelle. „Ich fühle mich dort gut aufgehoben. Die kennen sich aus und wissen, was zu tun ist“, so Karberg weiter.

Als er noch keinen Kontakt zur Tagesstelle hatte, habe er vieles vor sich hergeschoben. „Aber das holt einen ja doch immer ein.“ Auch die Gesellschaft mit den anderen genießt er in der Lomonossowallee. „Gerade jetzt mit Corona würde ich zu Hause so viel alleine rumsitzen“, sagt Karberg.

Siegfried Karberg (links) und Katrin Renzmann freuen sich über Gutscheine von Aral, Douglas, Fleurop und Mediamarkt, die die Sparkasse Vorpommern im Rahmen der OZ-Weihnachtsaktion gespendet hat. Quelle: Katharina Degrassi

Bus für Ausflüge, Umzüge und Fahrten zum Arzt

Katrin Renzmann (54) freut sich besonders auf die ersten Ausflüge mit dem neuen Kleinbus. Sie sei schon bei Fahrten ins Theater nach Anklam oder zur Kegelbahn dabei gewesen. „Der Bus wird bei uns selten stillstehen“, verspricht Petra Werner, Sozialarbeiterin der KdW-Tagesstelle. „Wir organisieren auch Urlaubsfahrten, fahren zu Auftritten unserer Theatergruppe, begleiten Fahrten zu Behörden, zum Arzt oder nutzen den Bus, wenn jemand umziehen muss“, so Werner weiter.

Manche Fahrten sind wichtig, um den Alltag zu ermöglichen und Verpflichtungen zu erfüllen. Besonders freut sich Werner jedoch darauf, wenn wieder gemeinsame Ausflüge oder eine Urlaubsfahrt möglich sein werden. „Die Gemeinschaft ist extrem wichtig“, sagt Petra Werner.

Der Kleinbus bietet jeden denkbaren Komfort. Auch ein Rollstuhl hat im Auto Platz, die Sitzbänke können einfach umgeklappt werden. Nils Wodrig, Geschäftsführer des Ford-Autohauses am Ryck erklärt Wessel genau die Funktionen des Fahrzeuges. Sein Unternehmen hat selbst 1000 Euro für den Bus gespendet.

Tagesstelle trotz Lockdown geöffnet

Es handelt sich um einen Mild Hybrid, der eine elektrische Unterstützung beim Anfahren und Bremsen hat. Navigation, Sitzheizung und USB-Anschlüsse – Katrin Renzmann, Siegfried Karberg, Monika Wessel und Rainer Ewert kommen nicht raus aus dem Staunen. Die vier besuchen die Tagesstätte seit vielen Jahren, einige täglich oder mehrmals pro Woche.

„Im ersten Lockdown im vergangenen Jahr musste die Tagesstelle komplett schließen. Das war schlimm für mich. Mir hat das Beisammensein gefehlt“, sagt Monika Wessel. Die 61-Jährige ist froh, dass die Tagesstelle jetzt öffnen darf. „Wir sitzen mit Abständen und spielen Mensch ärger’ dich nicht“, erzählt sie. Auch das Kochen mache ihr Spaß. Das tägliche Mittagessen um 12 Uhr ist ein wichtiger Termin für viele Nutzer der Tagesstätte. „Mahlzeiten strukturieren den Tag“, sagt Tagesstellenleiter Thomas Göttsche. „Und ein kleines Stück Geselligkeit ist wichtig.“

