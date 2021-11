Greifswald

Bewegung statt Fernsehen, Training statt Computerspiel: Vielen Eltern ist die Bedeutung von Sport für ihre Kinder bewusst. Wer schon als Steppke aktiv ist, legt den Grundstein für ein gesundes Leben. Aber nicht allen Familien ist es möglich, den Mitgliedsbeitrag im Verein oder neue Turnschuhe finanziell zu stemmen. Genau hier setzt unsere diesjährige Weihnachtsaktion an:

Die Greifswalder OSTSEE-ZEITUNG sammelt in der Adventszeit Geld, um Mädchen und Jungen aus einkommensschwachen Familien ein einwöchiges Sportferienlager zu spendieren. Organisiert wird das Camp vom Stadtsportbund Greifswald. „Wir wollen den Grundschulkindern eine unbeschwerte Zeit ermöglichen, in der die Bewegung im Mittelpunkt steht und sie jeden Tag einen neuen Sportverein der Hansestadt kennenlernen werden“, erklärt Vorstandsvorsitzender Dirk-Carsten Mahlitz.

Verein organisiert Sport für Kita-Kinder

Was Sport bewegen kann, weiß Sarah Grawe von der Insel Riems ganz genau. Ihr elfjähriger Sohn Fynn spielt seit 2015 Handball beim HC Vorpommern Greifswald. „Er ist seither wesentlich offener und selbstbewusster geworden, traut sich mehr zu“, urteilt die 31-jährige Mutter dreier Kinder. Dabei war es eher Zufall, dass Fynn die Liebe zum Ballsport entdeckte. Sein Verein geht seit Jahren ganz unkonventionelle Wege bei der Nachwuchsförderung. „Wir suchen Kindertagesstätten auf und schauen nach besonders bewegungsfreudigen Mädchen und Jungen beziehungsweise solchen, die durch Bewegungsdefizite auffallen“, erklärt Vereinsmanagerin und Übungsleiterin Rita Kremer. Von der Kita gehe es dann per Vereinsbus in die Sporthalle, wo die Schützlinge anfangs einmal wöchentlich trainiert werden.

Fynn besuchte als Fünfjähriger die DRK-Kita „Boddenkinder“ in Schönwalde I, als der HC Vorpommern dort auf ihn aufmerksam wurde. Heute möchte er das Handballtraining nicht mehr missen: „Ich habe dadurch viele neue Sachen gelernt und neue Freunde gewonnen“, erzählt der Fünftklässler. Von der F-Jugend, die Vorschulkinder und Erstklässler aufnimmt, wechselte er bald in die E- und schließlich in die D-Jugend. Bei Wettkämpfen am Wochenende immer mit dabei: Seine kleine Schwester Leni, noch Kindergartenkind. Spaß und Erfolg des großen Bruders führten dazu, dass die Sechsjährige ebenfalls Lust auf Handball bekam und vor einigen Wochen auch ins Training einstieg. Spielerisch vermittelt Rita Kremer den Jüngsten das Einmaleins des Handballs. „Prellen mit einer Hand kann ich jetzt schon“, erzählt Leni stolz.

Sport befördert Selbstvertrauen

Vielen Kindern indes, berichtet die 50-jährige Übungsleiterin, fallen einfache Bewegungsabläufe schwer: „Als Fynn vor sechs Jahren bei uns startete, konnten alle Kinder noch problemlos rückwärtslaufen. In Lenis Altersgruppe fällt jedes zweite Kind dabei auf den Po. Die Kinder werden immer unbeweglicher“, verdeutlicht Kremer die Problematik. Dabei seien Sport und Bewegung elementare Bestandteile eines gesunden Aufwachsens. Es sei wissenschaftlich bewiesen, dass sie den Grundstein für komplexe Denkprozesse legen, die Aufmerksamkeit und Konzentration in der Schule erhöhen und das Krankheitsrisiko vermindern.

Ein Leben ohne Sport ist für Rita Kremer unvorstellbar. Die Übungsleiterin liebt es, Kindern Freude am Sport zu vermitteln. Quelle: Petra Hase

„Hinzu kommt, dass bewegte Kinder auch Kompetenzen erwerben, die es in einem anderen Kontext so nicht gibt. In einer Mannschaft müssen sie sich einordnen, entwickeln Teamgeist, Selbstvertrauen, ein soziales Miteinander“, schildert Rita Kremer ihre jahrzehntelangen Erfahrungen. Um so schlimmer, „dass aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen 18 Monaten Sportunterricht und Vereinssport stark eingeschränkt oder über viele Wochen gar nicht möglich waren“, erklärt Peer Kopelmann, Vizevorstand im Stadtsportbund. Das habe sowohl die körperlich-motorische, als auch psychisch-soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen stark beeinträchtigt.

Finanzierung ist oft nicht einfach

Regelmäßiges Training indes stellt Familien wie die Grawes nicht nur in Pandemiezeiten vor große Herausforderungen. „Anfangs war Fynns Teilnahme nur möglich, weil er von der Kita abgeholt wurde“, sagt seine Mutter, die als Erzieherin arbeitet, zurzeit aber mit dem jüngsten Spross der Familie die Elternzeit genießt: Levi ist knappe vier Wochen alt. Die Zeit für Wettkämpfe an Wochenenden nehme sich die Familie trotz allen Verpflichtungen. Doch auch die Finanzierung des Sports der beiden Kinder sei nicht einfach. Der monatliche Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf zwölf Euro pro Nase. Hinzu kämen Sportbekleidung, Schuhe, Taschen … „Aber wir zahlen das, weil es uns wichtig ist. Lieber würde ich auf Dinge verzichten, als dass wir ihnen das Training vorenthalten“, sagt Vater Danilo Grawe.

Der 33-Jährige arbeitet als Fachlagerist. Für große Anschaffungen müsse die Familie sparen. Und auch die sportlichen Ausflüge der Kinder seien finanziell nur mit guter Planung zu wuppen. „Unser einwöchiges Sportferienlager kostet pro Kind zwischen 160 und 200 Euro, je nach dem, wohin es uns verschlägt“, sagt Rita Kremer. Fynn war beispielsweise mit seinen Sportfreunden schon in Zinnowitz und Gützkow, lief dort früh morgens um sieben Uhr mit allen anderen um den Hasenberg. „Eine coole Sache, es machte Spaß“, erzählt der Fünftklässler begeistert. Er hofft, auch im nächsten Jahr in einem Camp dabei zu sein.

Sportvereine stellen Angebote vor

Für Kinder aus einkommensschwachen Familien wollen wir nun mit Ihnen, liebe OZ-Leser, ein besonderes Erlebnis ermöglichen: „Wir planen ein Sportcamp für 50 Teilnehmer im Jugenddorf Peenemünde. Die Teilnehmer sollen die Möglichkeit erhalten, jeden Tag eine andere Sportart kennenzulernen. Dazu werden uns dort verschiedene Sportvereine besuchen“, sagt Rita Kremer. Aus Erfahrung weiß sie, dass nicht wenige auch das Frühstück ganz neu erfahren: „Manche kennen morgens nur ein weißes Brötchen mit Nutella. Bei uns gibt es auch frische Gurken, Möhren, Äpfel und andere frische Produkte.“

Von Petra Hase