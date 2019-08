Greifswald/Jarmen

Harter Beat, krasse Texte, klirrende Gitarren: Mit der Musik von „ Feine Sahne Fischfilet“ kann Fischer Ulrich Drews nicht so richtig etwas anfangen. „Ist nicht so mein Musikgeschmack“, sagt er und lächelt schelmisch unter seinem Käppi vor.

Der 60-Jährige liebt eher das Melodische. Musik, bei der man die Texte versteht. Dennoch ist Drews auf ein „ Feine Sahne Fischfilet“-Konzert geraten. Unfreiwillig. Und nun er will sogar wiederkommen.

Die politische Botschaft ist klar

Ende August geht in Jarmen beim links-alternativen Musikfestival „Wasted in Jarmen“ wieder die Post ab. Bands und Musiker aus der linken Szene treffen sich und ihre Fans in der kleinen Peenestadt. Höhepunkt ist der Auftritt der Politpunkband „ Feine Sahne Fischfilet“.

Die politische Botschaft ist klar. Wer in Jarmen auftritt und feiert, hat etwas gegen Rechts. „Noch nicht komplett im Arsch. Zusammenhalten gegen den Rechtsruck“ – so lautete das Motto im vergangenen Jahr. Und die Fischer der Fischereigenossenschaft Greifswald-Wieck sind mittendrin. Um – ja man kann es erraten – Fischbrötchen zu verkaufen.

„Andere Klientel als beim Fischerfest “

Die Idee dafür wurde während einer Fahrt auf einem Wiecker Fischkutter geboren. „ Axel Gorkow, der Vater von FSF-Frontmann Monchi Gorkow, hat in unserem Verkaufsgeschäft in Wieck den Ladenausbau gemacht. Irgendwann fragte er mal, ob er mit seinen drei Jungs auf einem Fischkutter mitfahren könne“, erzählt der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft, Björn Michalak. „Dabei entstand dann die naheliegende Idee, auf dem Jarmener Festival Fischbrötchen zu verkaufen. Bislang gab es da wohl nur Bratwurst, Schnitzel und Getränke.“

So rückten im vergangenen August erstmals drei Wiecker Fischer mit dem Kühlwagen an, um Matjes-, Bismarck- und Räucherlachsbrötchen an die Festivalgemeinde zu bringen und neue Zielgruppen zu erschließen. „Das ist schon eine andere Klientel als beim Fischerfest“, sagt Michalak. „Junge, bunte Leute. Das hat Spaß gemacht.“ Von den Besuchern habe es viel positive Resonanz gegeben. „Ich glaube, denen haben die Brötchen geschmeckt.“

Eigenwerbung für Beruf

Viel Zeit zum Reden blieb allerdings nicht. Während auf der Bühne der nächste Act lief, waren die Fischer damit beschäftigt, die Brötchen für die nächste Pause aufzubacken und aufzuschneiden. Das Geschäft lief gut. In den Pausen bildeten sich lange Schlangen am Stand, so dass es für die drei Fischer auch in diesem Jahr außer Frage stand, den Einsatz zu wiederholen. Brötchen, ausreichend Fisch und Zwiebeln sind bereits geordert. „Ach ja, ein Salatblatt muss ja auch noch rauf“, grinst Drews. Nur Fischfilet in feiner Sahne werden die Wiecker Fischer auch 2019 nicht im Angebot haben. „Wäre zu stressig. Das muss ja zack,zack zwischen den Auftritten gehen.“

Die Fischer hoffen, dass sie mit ihrem Auftritt in Jarmen auch ein bisschen Eigenwerbung für sich und ihren Beruf machen können. Denn der Branche fehlt der Nachwuchs. „Ich bin hier der Jüngste unter den Greifswalder Fischern“, sagt der 39-Jährige Michalak. „Vielleicht findet ja einer der jungen Leute es cool, was wir hier machen.“

Von Martina Rathke