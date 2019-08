Greifswald

Eine weitere Hürde zum Umbau des Hanserings ist genommen. Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) übergab am Freitag einen millionenschweren Zustimmungsbescheid für den Neubau der Spundwand an der Altstadtseite des Museumshafens. Wie Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Umbau des Hanserings ergaben, hatte sich die alte Spundwand aus dem 19. Jahrhundert Richtung Wasser geneigt, erklärte Bausenatorin Jeannette von Busse bei dem Ortstermin mit dem Minister. „Der Altstadtuntergrund ist zum Ryck hin leicht geneigt und hat somit über die Jahrhunderte auf die Spundwand gedrückt.“

Rund vier Millionen Euro soll der Ersatzneubau der 400 Meter langen Spundwand zwischen Steinbeckerbrücke und Fangenturm insgesamt kosten. Davon kommen drei Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln. Für weitere 900 000 Euro hat die Stadt einen Antrag auf Sonderbedarfszuweisung beim Innenministerium gestellt – und hofft auf eine baldige Bewilligung. Also ein guter Deal für die Stadt? „Wir haben gute Gespräche in Schwerin geführt“, freute sich von Busse.

Arbeiten sollen Anfang 2020 starten

Vor die alte Spundwand sollen die neuen Stahlsegmente gesetzt werden. Mit den historischen Granitquadern wird die neue Spundwand abgedeckt. Quelle: Martina Rathke

Nun soll alles Schlag auf Schlag gehen: Wenn die Finanzierung der Spundwand steht, startet die Ausschreibung. Ab Januar/Februar 2020 – so die Hoffnung der Senatorin – sollen die Arbeiten beginnen, zeitlich leicht vorgezogen zum Hansering-Umbau. „Wenn das hier alles fertig ist, werden sich alle freuen“, zeigte sich Pegel überzeugt. Ein neu gestalteter Hansering inklusive Spundwand werde viele über die Einschränkungen in der Bauphase hinwegtrösten.

Um kosten- und zeitaufwendige Untersuchungen zu sparen, wird die alte Spundwand nicht angefasst. „In Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege werden die Stahlsegmente der neuen Hafenbefestigung etwa 30 Zentimeter vor die alte Spundwand gesetzt, der Zwischenraum wird mit Beton verfüllt und die alten Granitquader aus dem 19. Jahrhundert werden wieder als Abdeckung genutzt“, so der kommissarische Leiter des Tiefbauamtes Dieter Schick.

Für Umbau des Hanserings fehlt noch die Zusage

Begonnen werden die Arbeiten für die Spundwand an der Steinbeckerbrücke. Zeitlich um einige Monate versetzt soll dann ebenfalls an der Steinbeckerbrücke beginnend mit dem 7,44 Millionen Euro teuren Umbau des Hanserings begonnen werden. Allerdings fehlt dafür noch die endgültige Fördermittelzusage aus dem Landesförderinstitut über insgesamt 4,24 Millionen Euro, wie von Busse einräumte. Die Restsumme von 3,2 Millionen Euro trägt die Stadt – zuviel Geld, befand vor allem die SPD-Fraktion und forderte einen Verzicht auf den Hansering-Umbau.

SPD fordert Verkehrskonzept für Innenstadt

Nun geben die Sozialdemokraten ihren Widerstand gegen das Bauprojekt auf. „Wir finden zwar noch immer, dass die Gelder in anderen Vorhaben der Stadt besser aufgehoben wären, aber die Mehrheit der Bürgerschaft will den Umbau“, sagte Monique Wölk, die für die SPD im Bauausschuss sitzt. Sie forderte, dass parallel mit dem Hansering-Umbau auch die konkreten Planungen für ein neues Innenstadt-Verkehrskonzept beginnen, um diese endlich vom Autoverkehr zu entlasten. „Die Innenstadt sollte vorrangig dem Anliegerverkehr dienen“, sagte Wölk. Die Idee des CDU-Mannes Axel Hochschild, den Verkehr über einen Einbahnstraßenring durch die Altstadt zu führen, sei grundsätzlich gut. Allerdings müsste im Bereich der Loefflerstraße zwischen Domcenter und Steinbeckerstraße der Gegenverkehr erhalten bleiben, damit der auswärtige Verkehr zügig aus der Innenstadt abfließen kann. Besucher der Innenstadt sollten die Parkflächen außerhalb der Altstadt nutzen.

Keine Vollsperrung während des Hansering-Umbaus

Während des etwa zweijährigen Hansering-Umbaus will die Verwaltung den Verkehr an der Baustelle vorbei über die jetzige Straße führen. Dies sei möglich, da der neue Straßenverlauf stärker zur Altstadt verschränkt sei, sagte von Busse. Bis auf den Bereich am Fangenturm könne der Verkehr in verlangsamtem Tempo zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt werden. „Die Optimierung der Verkehrsführung überlassen wir natürlich der Firma, die die Ausschreibung gewinnt.“ Eine Vollsperrung schließt von Busse aus. Zudem will die Stadt an der Ortsumgehung auf die Baustelle verweisen, so dass Auswärtige andere Wege nutzen, um nach Greifswald zu kommen.

Von Martina Rathke