Obdachloser aus Greifswald: „Ich möchte ein normales Leben zurück“ 

Greifswald

Jobverlust, Trennung oder gesundheitliche Probleme: Die Gründe, weshalb Menschen ihre Wohnung verlieren, sind ganz unterschiedlich. Manchmal genügt auch ein Schicksalsschlag, der den Boden unter den Füßen wegreißt.

Einen solchen erlebte der 41-jährige Christian. Mit Anfang 20 verließ der gebürtige Greifswalder seine Heimatstadt, lebte und arbeitete in Dortmund, Osnabrück und Bremen. „Ich wollte einfach mal rauskommen und die Welt sehen“, sagt Christian und lächelt. Vor sechs Jahren kehrte er wieder in die Hansestadt zurück. Hier lernte er eine Frau kennen.

Wohnung wurde zwangsgeräumt

Sie hatte bereits einen Sohn. Doch er war an Krebs erkrankt und schaffte es nicht, diesen zu besiegen. „Nachdem er verstorben ist, ging alles den Bach runter“, sagt Christian während er zu Boden schaut. Danach hätten sich Schulden angehäuft, die vor allem auf die hohen Nebenkosten zurückgegangen seien, berichtet er. „Wegen seiner Erkrankung mussten wir immer heizen. Egal, ob im Winter oder im Sommer.“

Zwar sei er in der Lage gewesen, die Kosten zu begleichen, „aber ich war psychisch einfach nicht fähig, mich darum zu kümmern.“ Irgendwann wurde die Wohnung zwangsgeräumt und Christian auf die Straße gesetzt. Das ist jetzt zwei Jahre her. Seither lebt Christian mit aktuell zwölf anderen Bewohnern im Obdachlosenhaus am Gorzberg. Die Einrichtung wird von der Volkssolidarität betrieben.

Jeder Bewohner muss mit anpacken

Sämtliche Räume wie Sanitäranlagen, Küche und auch die Zimmer teilen sich die Bewohner. Christian hat Glück. Weil es die Kapazitäten derzeit zulassen und er einem 1-Euro-Job nachgeht, bei dem er täglich früh aufstehen muss, hat er ein Zimmer ganz für sich allein. Mitanpacken muss jeder. Es gibt einen Putzplan, an den sich alle halten müssen. Alkohol, Drogen und Gewalt sind verboten.

Ein paar Monate, nachdem Christian im Obdachlosenhaus angekommen war, verlor er auch noch seinen Job bei einer Reinigungsfirma. Er vermutet, dass sein Vertrag nicht verlängert wurde, weil sich herumgesprochen hatte, dass er im Obdachlosenheim lebt. Die Beziehung zu seiner Freundin zerbrach ebenfalls. „Sie ging kurz nach dem Tod ihres Sohnes zurück nach Russland und hat dort auf mich gewartet. Ich wollte eigentlich bei ihr sein, aber ich konnte es irgendwie nicht. Dabei war sie meine große Liebe. Mit ihr fühlte es sich an wie eine richtige Familie.“

Schufa-Eintrag erschwere die Wohnungssuche

Auf wie viele Wohnungen sich Christian hier in Greifswald beworben hat, kann er nicht sagen. Anfangs sei er noch fast jeden Tag hinausgefahren, um sich Wohnungen anzuschauen, aber nach und nach sank seine Hoffnung, eine eigene Bleibe zu finden. „Sobald man einen negativen Schufa-Eintrag hat, ist man eigentlich schon raus. Meine Schulden sind überschaubar. Sie sind in spätestens drei Jahren abbezahlt. Aber trotzdem bringt der Eintrag nur Vorurteile mit sich.“ Christian hat derzeit eine Wohnung in Schönwalde in Aussicht und hofft trotz des Eintrages auf eine Zusage: „Ich möchte ein normales Leben zurück“, sagt er.

Wie schwer es ist, mit einem negativen Schufa-Eintrag eine Wohnung zu bekommen, bestätigt auch Ilona Martens, Leiterin des Obdachlosenhauses. Das sei ein bundesweites Problem und „in Greifswald nicht anders“, so Martens. Doch nicht nur das erschwere die Wohnungssuche für die Bewohner: „Wir sind eine Universitätsstadt. Wir haben viele Studenten. Deshalb sind gerade die kleineren Wohnungen häufig schnell vergriffen.“

Derzeit drei Frauen unter den Bewohnern

Die Obdachlosenunterkunft ist eigentlich eine vorübergehende Lösung, weshalb die Zimmer nur mit dem nötigsten wie Bett, Schrank und Tisch ausgestattet sind. Doch so manche Bewohner gehören seit Jahren zum festen Kern der Einrichtung. Wenn Jüngere kommen, versuchen diese, so schnell wie möglich aus dem Obdachlosenhaus rauszukommen und schaffen es meist auch, sagt Martens. Bei den älteren sehe es hingegen anders aus. Kommen psychische Probleme dazu, erschwere dies die Wohnungssuche zusätzlich.

In den vergangenen Monaten habe ein großer Anteil der Bewohner eine Wohnung gefunden, berichtet die Leiterin: „Zum einen aus Eigeninitiative, zum anderen durch die Betreuer.“ Auch Martens und ihre drei Kollegen versuchen immer, die Bewohner bei der Suche nach einer eigenen Bleibe zu unterstützen, helfen zusätzlich bei Behörden- sowie Ämtergängen und unterstützen die Bewohner bei alltäglichen Aufgaben.

Unter den derzeitigen Bewohnern befinden sich drei Frauen. „Mehr als wir jemals hatten“, sagt Martens. Zwei von ihnen sind gerade einmal Anfang 20. Eine der beiden habe vorher in einem Jugendheim gelebt.

Von Christin Lachmann