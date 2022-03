Greifswald

Nach sieben Jahren Amtszeit wird am 12. Juni der Greifswalder Oberbürgermeister erneut gewählt. Genau 75 Tage vor dem ersten Wahltag müssen die Kandidierenden die notwendigen Unterlagen bei der Stadt einreichen. Dieser Tag war am Dienstag, um 16 Uhr endete die Frist. Acht haben die Möglichkeit genutzt. Die Stadtverwaltung weist jedoch darauf hin, dass auch noch Unterlagen per Post eingegangen sein könnten. Deswegen stehe die Zahl der Bewerber noch nicht final fest. Ob acht oder mehr: Sie wollen in den kommenden Wochen um die Gunst der Greifswalderinnen und Greifswalder werben und die meisten Stimmen in den Wahlkabinen bekommen. Wenn es keiner der Kandidierenden schafft, dass mehr als 50 Prozent der Kreuze hinter seinem Nahmen gemacht werden, findet eine Stichwahl genau 14 Tage nach der ersten Wahl statt. Die beide Kandidierenden mit den meisten Stimmen treten dann erneut gegeneinander an. Derjenige mit den meisten Stimmen gewinnt die Wahl und ist für die kommenden sieben Jahre Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin.

Das sind die acht Kandidierenden. Hinweis: Es bestand keine Pflicht, die Kandidatur um das Amt als Oberbürgermeister öffentlich bekannt zu machen. Die Informationen kommen von den Kandidierenden und Informationen der OSTSEE-ZEITUNG.

Dr. Stefan Fassbinder (Grüne)

Stefan Fassbinder startet als Verteidiger ins Rennen. Er war bereits die vergangenen sieben Jahre Oberbürgermeister, schlug damals den Herausforderer der CDU, Jörg Hochheim, denkbar knapp in der Stichwahl. Bei ihm stellt sich die Frage, ob der Amtsbonus reicht, um die Greifswalderinnen und Greifswalder auch zu dieser Wahl an die Wahlurne zu ziehen. Hinter Fassbinder, der Grüner ist, steht nicht nur die eigene Partei, sondern wie schon vor sieben Jahren ein Bündnis aus Grünen, Linkspartei, SPD und Tierschützern. Bereits im Dezember erklärten die Grünen, dass er erneut antreten soll, um für weitere sieben Jahre Ostdeutschlands einziger Oberbürgermeister der Partei zu bleiben. Seine Losung dürfte klar sein: Weiter so arbeiten, wie er es schon seit sieben Jahren tut und Greifswald attraktiver machen.

Gamal Khalil (Einzelbewerber)

Gamal Khalil ist kein Unbekannter in der Greifswalder Politikszene. Der gebürtige Oberhausener hat in Trier studiert und lebt seit 1995 in der Hansestadt. Neben der Arbeit als selbstständiger Anwalt engagiert er sich seit 2009 in der Kommunalpolitik. Erst für die Bürgerliste, dann für die CDU. Warum er nun als Einzelbewerber auftritt? Um unabhängig zu bleiben. Aus demselben Grund wolle er auch keine Spenden annehmen. Stattdessen hat er Ziele. Er will den Klimaschutz angehen und auch ein jahrelang geplantes Projekt könnte unter Khalil noch einmal neu verhandelt werden: das Parkhaus am Nexöplatz. In seiner Zukunft werden eh weniger Autos unterwegs sein, deswegen benötige man es eh nicht. Zudem wolle Khalil sich um eine stärkere soziale Durchmischung bemühen. Wie das aussehen kann? Mit einem digitalen Bauamt und mehr Bauflächen in den Grenzen der Stadt, statt im Umland.

Daniel Küther (Einzelbewerber)

Daniel Küther ist 32 Jahre alt, in Greifswald geboren und aufgewachsen in Kemnitz. Mittlerweile hat es ihn jedoch wieder in die Hansestadt zurückgezogen. Kommunalpolitisch ist er bis jetzt nicht aufgetreten. Küther arbeitet für den Pommerschen Diakonieverein als Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung. Er hilft behinderten Menschen dabei, sich besser im Alltag zurechtzufinden. Küther ist Einzelbewerber, das heißt, er wird von keiner Partei oder anderen Gruppe unterstützt. Das war eine bewusste Entscheidung. Küther identifiziere sich nicht mit den Parteien, die in Greifswald aktiv sind. Statt einer Parteizugehörigkeit hat er ein Motto: „Greifswald kann mehr“. Was er damit meint? Die Stadt sehe an vielen Stellen nicht schön aus, etwa den Grünflächen. Ihm ist die aktuelle Politik auch zu fahrradfreundlich. Er wolle für alle Verkehrsteilnehmer da sein. Zwei andere Ziele: Vereinssport sollte für Kinder kostenfrei sein und er will die Pacht für Kleingärtner klein halten.

Holger Schramm (Einzelbewerber)

Ina Schuppa-Wittfoth (die Basis)

Die Greifswalder Wirtschaftsjuristin ist in einer Kanzlei tätig. Sie hat in Wismar studiert. Politisch ist sie vor allem an den Montagabenden in Erscheinung getreten. Sie ist im Organisationsteam und Sprecherin der Montagsdemos auf dem Greifswalder Markt. Jede Woche wird hier vor allem gegen eine mögliche Impfpflicht und die Maßnahmen gegen die Coronapandemie der Politik demonstriert. Laut eigenen Aussagen habe sie auch bereits zwei Briefe an Manuela Schwesig zu dem Thema geschrieben. In Greifswald wollte zuletzt ihr Parteikollege Martin Klein die Basis politisch vertreten. Er trat als Direktkandidat für die Partei zur zurückliegenden Landtagswahl an. Auf Bundesebene benennt die Partei „Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz“ als vier wichtige Punkte der Parteiarbeit.

Was macht ein Oberbürgermeister? Oberbürgermeister – das klingt nach einem wichtigen Amt. Doch was macht er den ganzen Tag? Zunächst: Oberbürgermeister sind Wahlbeamte auf Zeit. Er oder sie ist das Verwaltungsoberhaupt der Stadt und damit verantwortlich für eine funktionierende Behörde. Das reicht im weitesten Sinne von der Organisation des Einwohnermeldeamtes, wo jeder Bürger seinen Wohnort ummelden muss, bis zum Erstellen eines Haushaltes für die Stadt. Ein Oberbürgermeister vertritt seine Gemeinde oder Stadt auch nach Außen, wenn zum Beispiel hoher Besuch kommt, Veranstaltungen stattfinden oder Partnerstädte besucht werden. Ob die Bezeichnung Oberbürgermeister oder Bürgermeister ist, hat Verwaltungsgründe und ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Übrigens: Es lohnt sich, Oberbürgermeister zu werden. Laut Landesverordnung verdiente ein Oberbürgermeister in einer Stadt von der Größe Greifswalds rund 9440 Euro netto.

Lea Siewert (die Partei)

Lea Siewert tritt für die Partei an und damit in große Fußstapfen. Björn Wieland vertrat die Partei vor sieben Jahren und konnte mit immerhin 6 Prozent der Stimmen eine Stichwahl zwischen Fassbinder und Hochheim herbeiführen. Siewert selbst kommt aus Greifswald studiert aktuell an der Universität Rechtswissenschaften. An der Uni ist sie auch seit Herbst 2018 politisch aktiv. Sie selbst sagt, sie sei gut für alles: Umweltschutz, Soziale Gerechtigkeit, Antirassismus und Feminismus ohne Kompromisse und zudem sei sie die erste KandidatIn ohne SED Hintergrund. Ihr Wahlziel ist die Ausrufung eines Goldenen Matriarchats in Greifswald. Sie will auch eine Ausgangssperre für Männer in Greifswald ab 21 Uhr und Kaninchen für alle bereitstellen, weil die süß seien. Durch die Coronapandemie ist sie auf ein weiteres Wahlziel gekommen: die totale Spaltung der Gesellschaft und einen Zugang in der Innenstadt für Ungeimpfte nur zwischen 10 und 11 Uhr. Dadurch wolle sie die abendlichen Demos unterbinden.

Prof. Dr. Madeleine Tolani (CDU)

Da die CDU das Büro des Oberbürgermeisters verloren hat, soll sie es zurückholen: Prof. Dr. Madeleine Tolani. Die 41-Jährige vertritt die Partei seit 2019 in der Bürgerschaft. Tolani ist gebürtige Greifswalderin, aufgewachsen im Ostsee-Viertel. Nach dem Jurastudium und der Promotion trieb es sie in die Welt, bis in die USA. Seit 2015 lebt sie wieder in ihrer alten Heimat und ist Professorin an der Hochschule Wismar. Als Oberbürgermeisterin will sie die ansässigen Unternehmen stärken, die Zusammenarbeit mit der Universität ausbauen und die Kulturszene fördern. Ein Problem sieht sie in der Verkehrssituation. Sie will die Autofahrer nicht vergessen und alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt behandeln. Zudem hat sie es gerne sauber und ordentlich. Überquellende Mülleimer, ungepflegte Grünflächen, kaputte Brunnen und die vielen Graffiti sind ihr ein Dorn im Auge. Nähe zu den Greifswaldern wolle sie mit regelmäßigen Bürgerfrühstücken in den einzelnen Ortsteilen aufrechterhalten.

Konstantin Zirwick (FDP)

Für die FDP geht ein junger Jurist ins Rennen. Konstantin Zirwick ist 30 Jahre alt und wurde in Berlin geboren, wuchs in Sankt Peter-Ording auf. Der Rettungsschwimmer kam zum Jurastudium nach Greifswald und arbeitet seit Juni 2020 im Referendariat. Der Kitesurflehrer und Familienvater setzt auch seine Themen für die Wahl entsprechend: Bildung, Erziehung und Sport. Was heißt das für ihn konkret? Bei der frühkindlichen Bildung und der Vergabe von Kitaplätzen sehe Zirwick Verbesserungspotenzial. Das Kita-Portal nennt er sogar problematisch. Neben Job und Familie ist Zirwick ehrenamtlich als Richter tätig. Er hat den Vorsitz am Sportgericht des Fußballverband im Kreis. Entsprechend findet er, dass Sport einen höheren Stellenwert in Greifswald haben müsse. Bestehende Hallen sollten weiter ausgebaut werden, Engpässe aber verbieten. Er träumt aber auch von Sport an der frischen Luft. Eine Wallrunde mit Sportgeräten für jedermann würde es mit ihm als Oberbürgermeister geben.

