Oberbürgermeisterwahl in Greifswald: FDP ernennt eigenen Kandidaten

Greifswald

Die Oberbürgermeisterwahl in Greifswald rückt näher. Am 12. Juni sollen die Bürgerinnen und Bürger planmäßig ein neues Stadtoberhaupt für die kommenden sieben Jahre wählen. Nun hat auch ein Mitglied der FDP seinen Hut in den Ring geworfen – er ist damit der Vierte, der seine Kandidatur bekannt gemacht hat.

Konstantin Zirwick ist 30 Jahre alt und hat in Greifswald Jura studiert. Wie die FDP Greifswald über die sozialen Medien bekannt gab, wurde der Familienvater am Sonntag einstimmig auf einer Mitgliederversammlung gewählt. Er ist außerdem stellvertretender Vorsitzender der Jungen Liberalen im Kreis und engagiert sich als Vorsitzender des Sportgerichtes im Fußballverband Vorpommern-Greifswald.

Zirwick ist bereits der vierte Kandidierende im Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters. Amtsinhaber Stefan Fassbinder (Grüne) wird erneut antreten. Für die CDU tritt Madeleine Tolani an. Gamal Khalil ist freier Kandidat. Noch bis zum 29. März können Vorschläge abgegeben werden.

Von Philipp Schulz