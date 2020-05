Greifswald

Emil Cieslik (1878 bis 1949) war der unbekannte Dolmetscher der Verhandlungen zur kampflosen Übergabe der Universitätsstadt kurz vor Kriegsende. So jedenfalls charakterisiert ihn der Greifswalder Stadtarchivar Uwe Kiel in einem der Porträts der „Unbekannten Retter Greifswalds“. Cieslik war im April 1945 Patient der Medizinischen Klinik. Deren Direktor Prof. Gerhardt Katsch war einer der drei Parlamentäre.

Emil Cieslik Quelle: Stadtarchiv Greifswald

Nur ein einziges Bild ist von dem noch vor Gründung der DDR verstorbenen gebürtigen Schlesier, der wegen seiner ausgezeichneten Russischkenntnisse als Patient der Medizinischen Klinik die Fahrt der Parlamentäre begleitete, bekannt. Nach eigenem Zeugnis hat er die Ergebnisse der etwa eineinhalbstündigen Verhandlungen in deutscher Sprache protokolliert.

Boris Matussow Quelle: Stadtarchiv Greifswald

Dagegen war der zweite Dolmetscher, der russische Kriegsgefangene Boris Matussow (1914-1993), zumindest zu DDR-Zeiten relativ gut bekannt. Er war eine Filmfigur von „Gewissen in Aufruhr“ und hat Greifswald seit 1963 mehrfach besucht. Matussow, der in Leningrad eine deutsche Schule besucht hatte, war jüdischer Herkunft und starb in Israel.

Widerstandskämpfer und Männer der Stadtverwaltung

Rudolf Petershagen sowie den Parlamentären Carl Engel und Gerhardt Katsch ist in dem neuen Buch kein eigenes Kapitel gewidmet, denn über sie wurde vor und nach 1990 viel publiziert. Dem Hafenkapitän Paul Grams, dessen aktive Beteiligung sich (noch) nicht durch Dokumente abschließend belegen lasse, widmet Kiel einen Abschnitt. Er schreibt auch über Petershagens Adjutanten Johann Schönfeld und den Fahrer Oskar Lehmann. Weitere Kapitel anderer Autoren gibt es über die Pastoren Gottfried Holtz ( Wieck) und Otto Haendler ( Neuenkirchen), Prof. Ernst Lohmeyer, den kommissarischen Rektor der Uni, und Ulrich Noack, der die Entscheidung Rektor Engels für die kampflose Übergabe aktiv unterstützte. Ferner gibt es Kapitel über Hugo Pfeiffer, Walter Graul, Margarete und Hans Lachmund, die im Greifswalder Widerstand aktiv waren. Brigitte Remertz-Stumpf schreibt über ihren Vater, den 1945 amtierenden Siegfried Remertz, und Richard Schmidt, die für die Verwaltung die kampflose Übergabe aktiv unterstützten.

Wurmbach – der zweitwichtigste Akteur

Das erste Kapitel befasst sich mit Petershagens Stellvertreter. In den Tagebuchaufzeichnungen Engels heißt es: „Oberst Wurmbach führte zunächst die allgemeinen und militärischen Verhandlungen würdig, klug und mit großem Geschick.“ Für Uwe Kiel ist er neben Petershagen der wichtigste Akteur. Dessen aktive Beteiligung sei zwar nie bestritten, aber lange Jahre nur beiläufig erwähnt worden.

Bürgermeister Richard Schmidt Quelle: Stadtarchiv Greifswald

Wurmbach, der seit 1944 mit seiner zweiten, aus Greifswald stammenden Frau Am St. Georgsfeld wohnte, war Pensionär, als er sich freiwillig Petershagen als Stellvertreter zur Verfügung stellte. Der Oberst leitete die Verhandlungen zur Übergabe und empfing auch den sowjetischen Offizier, der vor dem Einzug der Armee am 30. April die Lage in Greifswald sondierte.

