Im November 1994 erhielt die Schule zur individuellen Lebensbewältigung der Johanna-Odebrecht-Stiftung den Namen des Heiligen Martin. 25 Jahre später haben ohne großes Aufsehen auf dem Gelände an der Loissiner Wende in Schönwalde I die Bauarbeiten für eine Turnhalle begonnen. Ein schönes Geburtstagsgeschenk.

„Wir freuen uns schon riesig auf die Einweihung“, sagt Schulleiter Benjamin Skladny. „Damit werden sich die Bedingungen für unsere Schüler, für den Unterricht, noch einmal deutlich verbessern.“ Denn bisher sind die Martinschüler auf Sporthallenzeiten der Stadt angewiesen. „Es wurde in den letzten Jahren immer weniger und schwieriger, etwas zu bekommen“, sagt Jana Breitsprecher, die Verwaltungsleiterin der Johanna-Odebrecht-Stiftung. „Wir sind schon in andere Räume wie das TAKT und in Tanzstudios ausgewichen.“ Dazu kommen die zusätzlichen Wege für die etwa 570 Schüler. Dafür wird auch ein Bus genutzt.

Fördermittel für den Bau gibt es nicht

Um endlich Verbesserungen zu erreichen, hat sich die Odebrecht-Stiftung nun entschlossen, selbst zu bauen. Fördermittel bekommt sie dafür nicht. Über drei Millionen Euro werden seitens der Stiftung investiert. Auch ein Teil des Preisgeldes von 100 000 Euro für die Auszeichnung als Schule des Jahres werde hier investiert.

„Es wird nicht ganz eine Drei-Felder-Halle“, beschreibt Jana Breitsprecher die Halle. „Das Grundstück ist knapp 4000 Quadratmeter groß. Für mehr reicht der Platz nicht.“ Besondere architektonische Ansprüche in das Äußere werden nicht gestellt. „Es wird ein Zweckbau errichtet“, so die Verwaltungsleiterin.

Keine Nutzung für die Öffentlichkeit

Eine Besonderheit gegenüber anderen Sporthallen gibt es aber: Es werden drei Therapieräume entstehen. Das ist wichtig für das inklusive Konzept, das gemeinsame Lernen und Leben mit Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichen Handicaps. In etwa dreieinhalb Jahren wird es soweit sein. Dann soll die Eröffnung gefeiert werden.

Hallenzeiten für eine öffentliche Nutzung wird es nicht geben. Trotzdem bringt der Neubau auch eine Entlastung für alle Greifswalder. Denn die bisher von den Martinschülern genutzten Hallenzeiten können nun anderweitig vergeben werden.

Al Najjar : Martinschule bereichert Ortsteil

Große Freude beim Vorsitzenden der Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt, Ibrahim Al Najjar ( SPD). „Die Martinschule bereichert unseren Ortsteil“, sagt er. „Der Ortsrat hat darum vor einigen Jahren den Wunsch der Odebrecht-Stiftung unterstützt, das Grundstück zu erwerben.“ Dadurch habe der durch die fehlende Sporthalle drohende Wegzug der Bildungseinrichtung vermieden werden können. Gerade durch die erfolgreiche Arbeit für die Inklusion sei die Martinschule sehr wichtig. Und dem Stadtteil stehe es gut zu Gesicht, dass es mit der Waldorfschule hier noch eine weitere Privatschule gebe.

Erhebliche Investitionen nach der Wende

Mit dem Bau der Sporthalle vollendet die Odebrecht-Stiftung gewissermaßen ihre nach der Wende begonnenen Investitionen in ihre Gebäude in Schönwalde I. Aus der Fördertagesstätte für geistig behinderte Schüler entstand 1992 in der Odebrecht-Stiftung eine G-Schule (Schule für geistig Behinderte, so der damalige Name) noch mit drei Standorten, dem Kinderheim Pentin, dem Katharinenstift und der Odebrecht-Stiftung an der Gützkower Landstraße. 1993 bezog die Schule zur individuellen Lebensbewältigung das Gebäude der früheren Kindertagesstätte „ Maxim Gorki“, nachdem die Elternschaft der Kita „ Hans Christian Andersen“ das abgelehnt hatte.

Seit 2006 gymnasiale Oberstufe

2002 erfolgte die Erweiterung des schulischen Angebotes an der Loissiner Wende. Neben der Schule zur individuellen Lebensbewältigung wurden eine Grundschule und ein Schulhort gegründet. Das war die Geburt des Evangelischen Schulzentrums Martinschule. Zum Schuljahr 2006/07 wurde es um eine Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe erweitert. Dafür wurde ein leerstehendes Schulgebäude der am Max-Planck-Straße erworben und umgebaut.

Dass die Odebrecht-Stiftung etwas erreicht hat, belegt die Verleihung des Deutschen Schulpreises 2018. „Während manche die Inklusion für gescheitert erklären, beweist die Martinschule mit ihrem außergewöhnlichen Inklusionsmodell das Gegenteil“, erklärte der Juryvorsitzende Prof. Michael Schratz. „Hier lernen alle Kinder und Jugendlichen erfolgreich unter einem Dach – ganz gleich ob mit oder ohne Handicap, Förderbedarf oder besonderer Begabung. Dabei nimmt sich die Martinschule auch der schwierigen Fälle an.“

