Ölwerke Lubmin nehmen neuen Schiffsanleger in Betrieb

Lubmin

Die Ölwerke Lubmin GmbH hat in dieser Woche ihren neuen Schiffsanleger in Betrieb genommen. Das teilt die Unternehmensleitung mit. In Anwesenheit zahlreicher Gäste sowie der am Projekt beteiligten Personen und der Geschäftsleitung wurde das erste Tankschiff feierlich im Industriehafen Lubmin in Empfang genommen. Seit der Grundsteinlegung und Eröffnung des Werkes in den Jahren 2012/2013 hat sich das Unternehmen, das zur Ravenol Group gehört, stetig weiterentwickelt. 2018 wurde eine neue Lager- und Logistikhalle eingeweiht. Mit dem fertiggestellten Schiffsanlager wurde nun die jüngste Großinvestition abgeschlossen zu der auch die Errichtung weiterer Lagertanks für Grundöle gehörte.

Erstes Schiff ist Tanker „Amaranth“

Für den Transport der ersten Lieferung Grundöle wurde die Reederei Unibaltic beauftragt. Deren Tanker „Amaranth“ des IMO Typs II und III ist bei einer Länge von 109 Metern sowie einer Breite von 17 Metern speziell für den Transport von petrochemischen Produkten ausgelegt. Die Gesamt-Tragfähigkeit dieses Schiffes liegt bei mehr als 6.400 Tonnen und entspricht damit der Lieferung durch etwa 300 Tankkraftwagen. Mit dem neuen Schiffsentlader werden die über den Seeweg ankommenden Rohstoffe über eine intelligent integrierte Rohrbrücke direkt in das aus mehreren Tanks bestehende Grundöllager gepumpt.

Von OZ