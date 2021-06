Vorpommern-Greifswald

Sybille Marx schaut sich total gern andere Gärten an: Mit welchen Ideen verwandeln Leute ihr Grundstück in ein kleines Paradies? Welche Gewächse passen gut zueinander? Und was hilft, wenn eine Lieblingsstaude mal schwächelt? Als Besitzerin eines Grundstücks in Nachbarschaft des Greifswalder Arboretums tauscht sie sich gern mit anderen aus und findet die jährlichen Aktionstage der offenen Gärten dafür eine gute Gelegenheit. „Aber ich liebe auch meinen eigenen Garten“, offenbart die 44-Jährige, „deshalb entstand die Idee, einmal selbst Gastgeberin zu sein.“

Am bevorstehenden Wochenende ist es nun soweit. Wenn landesweit rund 140 Gartenbesitzer einladen, öffnet auch Sybille Marx gemeinsam mit ihrem Mann Gerrit die Pforte und gewährt Einblicke in ihr kleines Reich Gesterdingstraße 28. Seit 2009 wohnt das Paar dort. „Anfangs war das Grundstück sehr verwildert. Kaum zu erkennen, dass eine Idee hinter der Bepflanzung steckte. Doch ich folgte dem Rat meiner Mutter. Sie empfahl mir, erst einmal ein Jahr abzuwarten und zu schauen, wie sich was entwickelt.“

Gartensauna neben Beeten

Heute ist sie froh darüber. Die alten Obstbäume, Rosen und andere Blühpflanzen harmonisieren sehr miteinander. Natürlich habe sie dieses und jenes verändert, neu gestaltet. Gerade kam eine Gartensauna hinzu. Es war ein Prozess, ist es nach wie vor. „Anstrengend, aber auch wunderschön“, urteilt sie, die sich zu manchen Themen auch belesen hat. „Je länger man dabei ist, desto mehr fühlt man sich beschenkt“, sagt Sybille Marx, die unter anderem als Coaching arbeitet, nachdem sie viele Jahre als freie Redakteurin für die OSTSEE-ZEITUNG geschrieben hatte.

Wer sich also im grünen Wohnzimmer der Marxens umschauen möchte, über Gärtnerweisheiten oder Wachstumsmöglichkeiten im Coaching plaudern oder einfach die Atmosphäre genießen will, ist am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr herzlich willkommen. Die Adresse ist in der Broschüre „Offene Gärten“ nicht enthalten, da die Anmeldefrist für Teilnehmer mit dem November 2020 sehr früh verstrichen war. An lauschigen Sitzplätzen wird Kaffee und Kuchen serviert.

Der Skulpturengarten von Otto Niemeyer-Holstein. Quelle: OZ-Archiv/Anne Kubik

Angelika Wollert pausiert

Den gab es in den vergangenen zwölf Jahren auch immer bei Angelika Wollert in Zarnekow, ein Ortsteil der Gemeinde Karlsburg. Doch in diesem Jahr gönnt sich die ambitionierte Hobbygärtnerin eine Pause. „Aufgrund der Corona-Pandemie war lange Zeit vieles ungewiss. Die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, wäre schwierig geworden. Deshalb öffnen wir in diesem Jahr unseren Garten nicht“, sagt sie. Zwar habe ihr Lädchen, „Das kleine Dachstübchen“ am Sonnabend normal geöffnet, können sich Besucher auch draußen umschauen, aber offiziell ist Wollert bei den Aktionstagen nicht dabei. „Der Aufwand war immer sehr groß. Ich brauchte viele Helfer, denn es kamen pro Wochenende bis zu 1200 Besucher“, erzählt sie.

Familie Wollert nimmt dieses Jahr mit ihrem Grundstück in Zarnekow nicht an der Aktion offene Gärten teil. Quelle: Katharina Degrassi

Interesse ist riesengroß

Bedeutet: Der Reiz der offenen Gärten ist ungebrochen. Das bestätigt Martin Neutmann, der voriges Jahr dem Verein Offene Gärten MV beitrat und nun für die Region Vorpommern-Greifswald die Fäden zusammenführt. „Das Interesse ist riesengroß. Ich erhalte gegenwärtig jeden Tag E-Mails und Anrufe mit der Nachfrage, wo es noch Infobroschüren für das kommende Wochenende gibt“, sagt er. Zwar verweise er dann stets auf die Homepage, „aber gerade ältere Interessenten haben gern das Heft in der Hand, fahren sie übers Land.“ Auch seine Erfahrung lautet: „Viele Menschen suchen den Austausch. Der Garten ist für sie Inspirationsquelle oder Ort zum Abschalten oder Freunde treffen.“ Er selbst sei Gartenliebhaber durch und durch, gestalte mit seiner Frau seit Jahren ein altes Bauerngrundstück in Miltzow um. Irgendwann, so Neutmann, werden auch sie einmal ihren Garten für die Öffentlichkeit zugänglich machen.

Wer wie die Neutmanns Sonnabend oder Sonntag zur Tour ins Grüne aufbrechen möchte, findet die Liste aller Teilnehmer im Land auf der Internetseite www.offene-gaerten-in-mv.de und in den Broschüren, die in Tourist-Informationen erhältlich sind. Wie in jedem Jahr dürfen sich Gäste auf einen bunten Strauß Gartenkunst freuen: Wie wäre es mit einem Besuch in Palmen- und Exotengärten? Bei Hosta, Heilkräutern und Stauden? Im Bauerngarten, Wassergarten, Garten der Steine? Manche Mitstreiter öffnen nur einen Tag, manche beide.

Zweiter Termin im Herbst

Andere wiederum haben sich schon für das Herbstwochenende angemeldet: Am 4. und 5. September gibt es erneut offene Gärten, wenn sie in ihren Herbstfarben erblühen. Dritte Veranstaltung des Vereins in diesem Jahr ist die Sommernacht der Gärten mit Blüten, Kultur und individuellen Veranstaltungen in den einzelnen Anlagen am 14. August. Insgesamt beteiligen sich an allen drei Aktionen über 220 Gärten in MV. Bei so viel Gartenglück bleibt trotzdem eine Sache wichtig: die Hygieneregeln. Alle Besucher werden gebeten, Corona-Vorsichtsmaßnahmen wie zum Beispiel Abstandsregeln einzuhalten.

Hier öffnen Gärten am 12. und 13. Juni

Alt Tellin: Marion und Michael Derwell laden am Sonntag, 10-18 Uhr, auf 1000 m² in ihren Erholungsgarten (Buchholz 5b). Mittelpunkt ist ein Teich mit Seerosen und Fischen. Die üppige Uferbepflanzung und Sitzgelegenheiten geben ihm ein romantisches Flair.

Bugewitz: Der Garten von Rainer Becker (Dorfstraße 37) umfasst ein Areal von etwa 10 000 m² und gehört zu einem Dreiseitenhof vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Er gliedert sich in einen parkähnlichen Teil mit altem Baumbestand und einem Naturteich sowie kleinteiligen Anlagen mit Blumenbeeten, Wiesen, Hecken und einem Gemüsegarten.

Dersekow: Natursteine, Buchs und Eiben bilden den Rahmen des idyllischen Landgartens der Familie Wucknitz im Ortsteil Klein Zastrow, Dorfstraße 14. Auf einer Fläche von 5000 m² wurden alter und neuer Baumbestand harmonisch zusammengefügt. Romantische Plätze laden zum Verweilen und Träumen ein. Die geradlinige Gartenstruktur bietet Raum für Mensch und Tier, ein Paradies für Schmetterlinge und Vögel. Der Garten ist offen am Samstag 10 bis 18 Uhr.

Ducherow: Gabi und Henry Tesch laden in den Schlosspark und Garten Sophienhof 12 ein. „Als wir 2001 das zerfallene Gutshaus mit Grundstück erwarben, konnte man vor lauter Wildwuchs kaum einen Schritt gehen. Mittlerweile ist der Park wieder erkennbar, mit Gartenhaus, einem kleinen Gemüsegarten und vielseitigen Blumenbeeten“, macht das Paar neugierig. Sie freuen sich auf Besuch am Sonnabend von 11-18 und Sonntag von 11-17 Uhr.

Greifswald: Dirk Meißner öffnet am Sonnabend von 9-18 und Sonntag von 10-18 Uhr seine Gartenbaumschule Am Neuen Friedhof 6. Sie beherbergt viele schön bepflanzte Schaubeete, darunter auch immergrüne Gewächse, Obstgehölze und manche Pflanzenraritäten.

Greifswald: Sybille Marx öffnet ihr etwa 800 Quadratmeter großes Grundstück in der Gesterdingstraße 28.

Jatznick: Jutta Raatz und Ulrich Mathesius haben vor sechs Jahren Am Sportplatz 1A begonnen, ihren Garten umzugestalten. Sträucher, Stauden, Ramblerrosen – lassen Sie sich überraschen.

Steinfurth: Im Waldsaumgarten der Familie Weiland & Schwahn werden Wild- und Kulturgehölze, Gemüse, Stauden und Kräuter angebaut. Gleichzeitig kann auf einem Teil der Fläche die natürliche Entwicklung von der Brache zum Wald beobachtet werden. Kultur und Kunstschaffende bereichern die Vielfalt im Garten.

Koserow: Der Skulpturengarten des Malers Otto Niemeyer-Holstein, direkt an Achterwasser und Ostsee gelegen, steht unter Denkmalschutz. Rund 140 verschiedene Gehölze, Beet- und Kübelpflanzen etc. machen das Areal gemeinsam mit vielen Skulpturen zu einem Kleinod.

Kühlenhagen: Ökologische Aspekte mit Holz und Feldsteinmauern als Wärmeinseln prägen den Garten der Familie Otto in der Feldstraße 17b. Pfirsich- und Judasbäume, Albizia und Weinrebsorten wechseln sich mit Feigen und Gemüse ab. Auch Kakteen, Yuccas und Agaven sind zu sehen.

Lassan: Der Verein Mirabell lädt in den Duft- und Tastgarten im Ortsteil Papendorf, Am Weiher 9. Besucher erwartet ein bunter Schaugarten mit mehr als 300 Pflanzen in Themenbeeten sowie diverse Ruhezonen.

Löcknitz: Christa und Werner Kothe haben den Garten in der Schlossstraße 1b gerade erst übernommen und wollen gar nicht so viel verändern. Ein alter Baumbestand, immergrüne Sträucher, Rosenhecken und mehr bilden eine ideale Kulisse für die Glaskunstobjekte des Paares.

Luckow: Der Garten von Markus Cleve und Karsten Jarmer befindet sich im Ortsteil Rieth, Schlossallee 3. Er besteht aus sechs Teilbereichen, in denen mehr als 100 einheimische und exotische Kräuterarten wachsen. Auch ein Staudengarten und ein Gewächshaus können besichtigt werden.

