O Tannenbaum: Dieses Prachtexemplar schmückt nun den Greifswalder Markt

Greifswald

Nun ist es offiziell: Mit dem Aufstellen des Weihnachtsbaumes mitten auf dem Marktplatz wird die Vorweihnachtszeit in der Hansestadt eingeläutet. Seit Mittwoch schmückt ein echtes Prachtexemplar, eine rund 20 Meter hohe Tanne aus Broock, das Herz der Innenstadt.

Der Baum wurde in den Morgenstunden von insgesamt 15 Einsatzkräften vor dem gleichnamigen Schloss abgesägt, verladen und mit Polizeieskorte in die Hansestadt transportiert. Bevor der Baum in die Halterung gehievt wurde, ging es für die Tanne per Kran kurz in die Lüfte. Für einen sicheren Stand wurde der Stamm zurechtgesägt.

Es wird schwieriger, passende Bäume zu finden

Ganze vier Tonnen bringt das weihnachtliche Glanzstück auf die Waage und ist somit seit langem einer der schwersten Bäume, die vom Weihnachtsmarkt umringt sein werden. Mehr als zehn potenzielle Tannen gingen in diesem Jahr ins Rennen. Schlussendlich entschied sich Marcus Müller, „Weihnachtsbaumbeauftragter“ und Mitarbeiter der Stadt, nach der ersten Besichtigung für die Tanne aus Broock. Gut 40 Kilometer ging es am Mittwoch von dort aus in die Hansestadt.

„Mittlerweile wird die Entfernung immer länger“, sagt Müller. Auch sei es schwieriger geworden, passende Bäume für die Innenstadt zu finden, erklärt der Stadtmitarbeiter weiter. „Es gibt auch Bäume, die noch zu klein sind. Die müssen dann immer noch etwas wachsen, bevor wir sie in einigen Jahren nehmen könnten.“ Für die Tannenbaumeigentümer sind das Absägen und der Transport übrigens kostenlos.

Der passende Tannenschmuck für den Baum

Um dieses Prachtexemplar noch festlicher herzurichten, wird die Tanne am 25. November wieder traditionell von Greifswalder Kindern geschmückt. Unterstützung für das Anbringen des selbst gebastelten Weihnachtsschmucks, der von funkelnden Anhängern über bunt verpackte Geschenke bis hin zu wetterfesten Lebkuchenmännern reicht, wird es wieder von den Greifswalder Feuerwehren geben. Mit dem Einsatz der Drehleiter wird der Schmuck dann sogar bis in die Spitze des Baumes reichen. Alle Kinder können mitmachen, Beginn ist um 9.30 Uhr.

Drei Lichterketten à 40 Meter werden den Baum ab dem 1. Dezember beleuchten. Dann reist auch der Weihnachtsmann per Schiff an, der ab dem Museumshafen per Kutsche zum Baum gebracht wird. Dort, so verrät Müller, wird es dieses Jahr auch eine kleine leuchtende Überraschung geben. Bis zum 8. Januar wird der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz stehen. Ab Februar geht es für den „Weihnachtsbaumbeauftragten“ Marcus Müller erneut auf die Suche nach der perfekten Tanne für den Greifswalder Marktplatz.

Über die Autorin

Lesen Sie auch aktuell:

Rettungshubschrauber fliegt nächstes Jahr nachts durch Vorpommern

Greifswald bekommt viel Geld vom Land

Drei Zwillingspaare bei der Unimedizin Greifswald: Hier sehen die Patienten doppelt

Greifswald: Linke und Tierschutzpartei fordern Auftrittsverbot für Zirkusse mit Wildtieren

Von Christin Lachmann