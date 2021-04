Ohne Termin im Impfzentrum Greifswald: Astrazeneca für alle ab 18

Waren/Heringsdorf/Torgelow

Das Impfzentrum Greifswald bietet ab diesen Dienstag rund 100 Dosen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca täglich ohne Termin an – für alle über 18-Jährigen. Die Impfdosen stammen aus dem Deputat des Ärzteverbundes HaffNet, dem der Landkreis für eigene Impfaktionen ursprünglich 5000 Dosen zur Verfügung gestellt hatte, wie es am Montagabend hieß.

Landkreis keinen eigenen Lagerbestand Astrazeneca mehr

Der Landkreis selbst verfüge seit vergangener Woche über keinen eigenen Lagerbestand des Mittels von Astrazeneca mehr. Im Greifswalder Impfzentrum wird es nun an einer der fünf Impfstraßen angeboten. Der Impfstoff war vergangene Woche vom Gesundheitsministerium in Schwerin für alle Altersgruppen freigegeben worden.

Unabhängig jeder Priorisierung und ohne Termin konnten sich Menschen ab 18 Jahren auch schon in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte gegen das Coronavirus impfen lassen. Dazu gab es am Freitag in Waren an der Müritz und am Samstag in Heringsdorf und in Torgelow Aktionstage.