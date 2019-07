Ahrenshoop

Kleider machen nicht immer Leute, um mal den Titel der berühmtesten Novelle des Schweizer Schriftstellers Gottfried Keller, etwas abgewandelt, in die Jetztzeit zu transformieren. Auf die klassische Kleidung eines Hotel-Direktors aus der Sparte Nobelherberge verzichtet Oliver Schmidt, seines Zeichens geschäftsführender Gesellschafter des Hauses „The Grand“ in Ahrenshoop, ganz bewusst. Statt im dunklem Anzug mit frisch gestärktem weißen Oberhemd und schwarzen gewienerten Schuhen kommt der 48-jährige Hotelier seinen Gästen in Jeans, Sneakers, die langen dunklen Haare nach hinten zum Zopf gebunden, entgegen.

Tätowierungen aus Epochen seines Lebens

Oliver Schmidt The Grand Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Ein dunkles T-Shirt gibt den Blick frei auf seine muskulösen Arme, die mit Tätowierungen aus den unterschiedlichsten Epochen seines bisherigen, sehr bewegten Lebens überzogen sind. Auf seiner Faust steht „Fervor“ eintätowiert, und das bedeutet auf Deutsch: Leidenschaft. Diese Lebensmaxime hat für den Selfmademan bis heute ihre Gültigkeit, denn alles, was er beginnt, tut er leidenschaftlich.

Doch der Reihe nach: Auf der Ostseeinsel Poel bei Wismar geboren, verbrachte Oliver Schmidt hier eine unbeschwerte Kindheit und Jugend. Der Vater arbeitete als Dozent für Physik und Elektrotechnik an der Wismarer Hochschule und die Mutter in der staatlichen Wohnraumlenkung der DDR. Oliver Schmidt machte eine Berufsausbildung zum Elektro-Installateur und erhielt seinen Gesellenbrief im heißen politischen Herbst 1989.

„Ich bin ein typisches DDR-Kind, das mit den Umständen des damaligen politischen Systems aufgewachsen ist und heute zur sogenannten dritten Generation der Ostdeutschen gehört“, resümiert der erfolgreiche Unternehmer, dessen persönliche Erfahrungen als Repräsentant dieser Unternehmergeneration in den neuen Bundesländern sogar schon in wissenschaftliche Arbeiten eingeflossen sind.

Holpriger Start in das Geschäftsleben

Doch der Beginn seiner erfolgreichen Karriere als Entrepreneur verlief zunächst holprig, und Oliver Schmidt musste einiges an Lehrgeld bezahlen, als er mit 19 Jahren seine Großraumdisco „Paco“ in Bobitz bei Wismar eröffnete. „Meine Buchhaltung war in Schuhkartons, und überhaupt bin ich damals ziemlich naiv gewesen, was steuerliche und rechtliche Grundlagen anbelangte“, so Oliver Schmidt, der heute mit seinem Geschäftspartner Sven Pieletzki jeweils 50 Prozent der Gesellschafteranteile an „The Grand“ hält.

Diese Unbedarftheit im Geschäftsleben konnte nicht gut gehen, und die Pleite ließ nicht lange auf sich warten. „Ich habe damals fast alle Klischees bedient, die schnell zu Geld gekommene Möchtegernunternehmer nach außen gezeigt haben – mit dickem Auto und dicker Uhr“, erinnert sich der heutige Hoteldirektor an seine ersten Gehversuche zurück, wie er Anfang der wilden 90er-Jahre in der freien Marktwirtschaft Fuß fassen wollte.

Reinigungsprozess bei der Bundeswehr

Für die erste gescheiterte Unternehmung schämte er sich sehr und verließ Wismar, weil sein Name dort mehr oder weniger verbrannt war. Das war eine Zäsur in seinem Leben, und er entschloss sich als Zeitsoldat zur Bundeswehr zu gehen, wohl auch ein bisschen, um sich zu erden. „Die Zeit bei der Bundeswehr war eine richtige Entscheidung, weil ich dort einen Reinigungsprozess durchlebt habe und mir klar wurde, dass Kameradschaft und Solidarität eine wichtige Basis für den menschlichen Umgang miteinander sind“, sagt Oliver Schmidt, der sonst in seinem Habitus so locker wirkt, mit einer Ernsthaftigkeit, die aufhorchen lässt.

Oliver Schmidts 13-jähriger Sohn Leopold arbeitet in den Sommerferien am Ahrenshooper Strand-Kiosk vom Hotel „Seezeichen“ und unterstützt seinen erfahrenen Kollegen Maurice Zwirn bei der Herstellung von süßen bis herzhaften Speisen. Quelle: Christian Rödel

In diesen Jahren bei der Bundeswehr in Heide an der Nordsee ist er nach eigener Aussage charakterlich gereift, und diese Zeit hat ihm sicherlich auch gelehrt, wie eine faire Mitarbeiterführung in seinen späteren Unternehmungen abzulaufen hat. Immerhin trägt Oliver Schmidt allein in Ahrenshoop, wo er inzwischen vier Hotels und Restaurants mit knapp 400 Betten betreibt, eine soziale Verantwortung für gut 110 Mitarbeiter, von denen er fast alle duzt. „Schimpfen kann ich übrigens auch per Du, wenn etwas nicht vernünftig läuft“, sagt Schmidt etwas verschmitzt.

Vor neun Jahren ist Oliver Schmidt aus der hektischen Hauptstadt Berlin, wo er mit großem Erfolg Wohnung vermakelte, nach Wieck an die Ostsee gezogen. „Meine Frau Daniela, die aus Straubing bei München stammt, und ich sind hier mittlerweile angekommen“, meint Oliver Schmidt und schwärmt von seiner bayrischen Gattin, weil sie gleichzeitig alle Häuser unverwechselbar stilsicher einrichtet und gestaltet.

Die Schindeln im Spa-Bereich hat Oliver Schmidt selbst per Hand gefertigt und montiert, weil er in der bayrischen Heimat seiner Frau Daniela großen Gefallen an dieser nachhaltigen Art der Wandverkleidung gefunden hat. Quelle: Christian Rödel

Das jüngste „Baby“ der beiden Eheleute ist das frisch eröffnete Restaurant „Herr Hoshi“ auf der Dachterrasse des Hotels „Seezeichen“ direkt am Strand. Mit viel Liebe zum Detail wurde das Restaurant mit asiatisch ausgerichteter Küche eingerichtet. „Hier steckt ganz viel Handarbeit drin“, sagt Tischler Mario Stolle aus Born, wo Oliver Schmidt eine eigene Tischlerei betreibt, denn in den Hotels gibt es ständig etwas an den Möbel zu reparieren.

Oliver Schmidts Assistentin Susann Plath. Der Chef duzt seine rund 110 Mitarbeiter übrigens fast alle. Quelle: Christian Rödel

Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit

Zur Leidenschaft gehört bei Harley-Davidson-Fan Oliver Schmidt stets auch eine größtmögliche Unabhängigkeit, die zugleich mit Nachhaltigkeit gepaart sein sollte. Das Speiseeis wird schon in einer eigenen Manufaktur hergestellt und selbst hergestellte Backwaren sollen demnächst folgen. „Unser Chef hat ständig neue Ideen, die wir auch gerne mit ihm umsetzen“, sagt Kristina Dohse, die für das Marketing in den Häusern verantwortlich ist. „Stillstand würde ich nicht aushalten“, sagt Oliver Schmidt und man fragt sich, wann und wo dieser Mann mal etwas Zeit zum Ausspannen findet. „Mit dem Camper unterwegs sein, ist für meine Frau und mich die größte Erholung, weil ein Hotelaufenthalt für uns keinen Reiz hat – das haben wir ja schließlich jeden Tag“, so der Hoteldirektor.

Christian Rödel