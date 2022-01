Greifswald

Keine Erleichterung für Kitas und Schulen in Greifswald: In der Kita „Lütt Matten“ wurde am Dienstag ein Omikron-Fall nachgewiesen, sagt Ariane Morawin, stellvertretende Leiterin der „Hanse-Kinder“, zu der die Kita gehört. Insgesamt seien neun Corona-Fälle in der Kita bestätigt.

Die ersten Fälle wurden in den vergangenen Tagen bekannt, so dass etwa 40 der insgesamt 84 Kinder bereits nicht mehr in der Kita betreut worden seien, so Morawin. Vier Pädagogen konnten jedoch weiterarbeiten, weil sie geimpft und symptomfrei seien.

„Nach der Bestätigung am Dienstag, dass es sich in einem Fall um Omikron handelt, müssen auch diese Kollegen ausnahmslos in die Quarantäne. Es ist eine Herausforderung, die Betreuung zu gewährleisten, weil auch Kinder von Erziehern häufiger krank werden und das Personal ausfällt. Aber wir schaffen das“, sagt Morawin.

Omikron: Quarantänepflicht für alle

Wenn in einer Einrichtung die Corona-Variante Omikron nachgewiesen wird, müssen alle Kontaktpersonen des Infizierten in Quarantäne. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Kontaktpersonen dreifach oder doppelt geimpft oder genesen sind. Das bestätigt Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Das Gesundheitsamt des Landkreises halte sich an die Vorgaben des Robert Koch-Instituts. Es sieht bei Omikron eine Quarantäne vor, die nicht verkürzt werden kann. Bisher waren das vierzehn Tage, aber mit der neuen Corona-Landesverordnung dauert die Quarantäne nur noch zehn Tage. Diese Regel tritt am Mittwoch, 12. Januar, in Kraft.

Ausnahmen von der Quarantäne

Wenn eine Corona-Infektion nachgewiesen wird, aber nicht feststeht, ob es sich um Omikron handelt, muss die infizierte Person in Quarantäne. Grundsätzlich müssen anschließend alle Kontaktpersonen auch in die häusliche Quarantäne. Ausnahmen gelten für doppelt Geimpfte und Genesene, wenn die Infektion innerhalb der letzten sechs Monate war.

Laut einer Allgemeinverfügung des Landkreises muss zudem nicht in Quarantäne, wer mit Corona infiziert war und zusätzlich eine Impfdosis bekommen hat. Diese Ausnahmen gelten wiederum nicht, wenn die infizierte Person bereits geimpft war oder zum zweiten Mal innerhalb von sechs Monaten infiziert ist oder wenn es sich um einen besonders großen Ausbruch handelt.

Lockerungen bei Booster-Impfung

Erleichterungen bei Omikron-Infektionen sollen voraussichtlich in der kommenden Woche in Kraft treten: Geboosterte, frisch doppelt geimpfte oder genesene Kontaktpersonen müssen dann nicht mehr in Quarantäne.

Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mitteilte, werden Bundesrat und Bundestag die Regeln voraussichtlich am Freitag beschließen, so dass sie am Samstag in Kraft treten können. In der Bundesverordnung werde definiert, wer als geimpft und genesen gilt, so der Sprecher weiter. Eine Freitestung aus der Quarantäne ist dann nach sieben Tagen mit einem negativen PCR- oder Antigentest möglich. Bisher war eine Quarantäneverkürzung bei Omikron ausgeschlossen.

Corona an der Fischerschule

Glimpflich ist in Greifswald bisher die Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer davongekommen: Zwar gebe es laut Angaben des Landkreises vier bestätigte Corona-Fälle. Aber noch gebe es keine Rückmeldung, ob es sich um die Omikron-Variante handelt, sagt Schulleiterin Petra Darm.

Eine Klasse befinde sich in der Schulquarantäne. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler, die Kontakt zu Infizierten hatten, weiter die Schule besuchen, aber keinen Kontakt außerhalb ihrer Klasse haben dürfen. „Durch unseren Neubau ist das räumlich möglich. Bisher ist kein Lehrpersonal von Quarantäne-Regeln betroffen, so dass wir die Kohortenquarantäne umsetzen können“, sagt Darm.

Kita Lütt Matten ohne Kitaquarantäne

In der Kita „Lütt Matten“ sei eine Quarantäne innerhalb der Kita nicht möglich, erklärt Ariane Morawin. Die Kinder in der betroffenen Gruppe müssten einen separaten Eingang nutzen und dürften weder auf den Toiletten noch beim Mittagessen anderen Kindern begegnen. Das sei in der Kita nicht zu gewährleisten, weswegen die Kinder aus der Gruppe mit positiven Corona-Fällen in Quarantäne geschickt worden seien.

In Greifswald sind derzeit auch das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium, das Humboldtgymnasium und das Ostseegymnasium von Corona betroffen. Fälle wurden zudem in den Grundschulen Martin Andersen Nexö und Käthe Kollwitz sowie in der Kita Boddenkinder und der Kita Tausend Farben nachgewiesen.

