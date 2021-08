Greifswald

Eine Initiative macht Werbung für Volksabstimmungen in Greifswald: Der Omnibus für direkte Demokratie ist an diesem Montag, Dienstag und Mittwoch in der Hansestadt zu Gast. Künstler Werner Küppers ist seit 20 Jahren mit dem Bus in Deutschland und Europa unterwegs und empfängt Interessierte am Montag von 10 bis 14 Uhr und am Dienstag sowie Mittwoch von 10 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz.

Vier Themen auf dem Stimmzettel

Das Projekt organisiert eine Kampagne zur Abstimmung über vier Themen: Krankenhausprivatisierung, Klimaschutz, Organspende und zur Einführung bundesweiter Volksabstimmungen. Dafür bekommen Teilnehmer Briefwahlunterlagen und ein Begleitheft mit Pro- und Kontraargumenten zu den einzelnen Themen zugeschickt. Die Ergebnisse der Auszählung sollen laut Angaben der Veranstalter vor der Bundestagswahl öffentlichkeitswirksam dargestellt werden.

Besuch bei Mahnwache

Wer über 16 ist, könne teilnehmen – bisher seien bereits 250.000 Leute dabei. Der Omnibus habe Volksbegehren gegen Massentierhaltung in Brandenburg, zum Schutz des Wassers in Schleswig-Holstein und für Artenvielfalt in Bayern unterstützt. 2015 gab es in MV einen Volksentscheid zur Gerichtsstrukturreform, der an zu geringen Wählerzahlen scheiterte. Am Montag steht der Bus zudem von 17 bis 19 Uhr bei einer Mahnwache in Alt Tellin. Dort starben Ende März tausende Mastschweine bei einem Großbrand.

Von OZ