Nur wenn man selbst betroffen ist, weiß man wohl so richtig, was andere Leidensgenossen brauchen. Seit gut zwei Monaten betreibt Alexander Liedtke die Internet-Plattform depribuddy.com. Der 39-Jährige wuchs in Berlin auf und kam für das Medizin-Studium nach Greifswald. Die Hansestadt hat ihn überzeugt, sodass er blieb. Nach einiger Zeit machte ihm seine Erkrankung, die ihn schon seit der Jugendzeit begleitet, jedoch den Arbeitsalltag als Arzt unmöglich.

„Es war die Idee da, dass es doch irgendetwas geben müsste, was Menschen zusammenbringt, sie unterstützt, aber auch zeigt, dass sie nicht nutzlos sind und ihre Stärken haben“, erklärt Alexander Liedtke. Seine Erfahrungen während der Klinikaufenthalte, in Tageskliniken oder Selbsthilfegruppen haben gezeigt, dass diese Kontakte wertvoll sind. „Der eine kann gut mit Tieren oder mit Kindern, der andere kann vielleicht mit dem Auto helfen. Die Idee entstand, in einem Forum seine Stärken einbringen zu können.“

Hilfe bei Reparaturen oder Suche nach Sportpartnern

Was klein anfing, soll nun groß werden. Auf der Webseite finden sich Angebote zum Babysitten, als Einkaufshilfe, Gassigänger oder für handwerkliche Einsätze. „Ich selbst habe so auch Hilfe zum Schrankaufbau gefunden“, berichtet Liedtke. Genauso können Betroffene dort ihre Gesuche aufgeben. „Neu ist jetzt auch die Kategorie für das Finden von Partnern für Sport- oder Freizeitaktivitäten vom Spaziergang bis Kino-Besuch, Spieleabend oder Sportprogramm, sofern es dann wieder erlaubt ist.“ Ein kleines Netzwerk hat sich daraus bereits ergeben.

Auch Alexander Liedtke selbst fand sich auf diesem Wege zu einem Spaziergang mit einer älteren Dame zusammen, mit der er auch weiter in Kontakt steht und die ihn über ihre hier neu gewonnenen Bekanntschaften auf dem Laufenden hält. „Es muss ja auch menschlich passen. Das geht auch oft über das gleiche Krankheitsbild“, meint der Greifswalder.

Er weiß, dass sich viele Depressive oft schwertun, um Hilfe zu bitten oder Hilfe anzunehmen. „Da ist es vielleicht einfacher, es in solch einem Netzwerk einfach so in die Welt zu schreiben. Hier kann jeder Topf seinen Deckel finden“, so Liedtke. „Die Grundidee ist, sich einerseits zu unterstützen, andererseits Zeit miteinander zu verbringen und sich zu vernetzen. Eben nach dem Prinzip, wie man es auch in der Nachbarschaftshilfe kennt.“

Engagement von Nichtbetroffenen ebenfalls erwünscht

Dabei können sich nicht nur ausschließlich von Depressionen Betroffene in dieses Netzwerk einbringen. Auch andere Menschen, die sich engagieren wollen, können beispielsweise Projekte wie Sportgruppen ins Leben rufen. „Die soziale Isolation ist ja oft ein Schwerpunkt in der Depression. Wir hoffen, dass die Leute so ein Stück weit aus sich herauskommen.“

Nachdem die Gestaltung der Webseite nun realisiert wurde, soll noch in diesem Monat die Gründung eines Vereins auf die Beine gestellt werden. Dies hat nicht nur rechtliche Gründe. „Als Verein ist es uns dann möglich, auch Fördermittel über Stiftungen einzuwerben“, verrät Alexander Liedtke seine weiteren Pläne. Schließlich wollen die Kosten für Webauftritt, Software, Flyer und Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden. Neu sind solche Vorhaben für ihn nicht. So hat er bereits den Verein der Klinikclowns mit aus der Taufe gehoben. Außerdem ist der Berufsunfähigkeitsrentner auch für die Theaterwerft aktiv und betreut hier beispielsweise die Online-Auftritte.

„Es macht mir Spaß und ich finde es auch wichtig, das Netzwerk gegründet zu haben, auch wenn ich weiß, dass es viel Arbeit ist“, sagt Liedtke, der sich durchaus über weitere Mitstreiter freut. „Nun wünsche ich mir, dass es wächst, landesweit und vielleicht auch international, denn die Idee ist gut und umsetzbar. Es steht und fällt aber mit den Leuten, die mitmachen.“

