Die Corona-Regeln werden immer vielschichtiger und für viele auch immer verwirrender. Um die zahlreichen Fragen besser beantworten zu können, bietet der Kreis Vorpommern-Greifswald nun einen Online-Quarantäne-Rechner an, mit dem jeder selbst herausfinden kann, was für ihn gilt. So funktioniert das Tool.