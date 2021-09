Demmin

Für Pablo Himmelspach (23) und Albert Münzberg (23) wird es das „heißeste Untergrund-Event des Jahres“. Die beiden Rapper aus Siedenbüssow nahe Demmin in Ostvorpommern, die mittlerweile bundesweit als Hinterlandgang bekannt sind, wollen am Samstag, 11. September, die Demminer Waldbühne entern. Im Namen der Musik! Im Namen der Jugend! Gemeinsam mit einer anderen Band aus Demmin, zwei weiteren Rapmusikern aus Rostock und einem DJ aus MV, der jetzt in Berlin lebt.

Hinterlandgang, MDMH & Kuzo, Attic109, DJ Holly North

Von 17 Uhr bis gegen Mitternacht wollen Hinterlandgang, die Rapper MDMH & Kuzo aus Rostock und die Demminer Gruppe Attic109, die bereits bei mehreren Konzerten von Hinterlandgang als Vorband auftraten, die Waldbühne rappen, rocken, musikalisch instand besetzen. Anschließend sei partyähnliches Verhalten unter Musikern und Gästen nicht auszuschließen. Für die Musiker nach dem langen Schweigen im Lockdown eine künstlerisch überlebenswichtige Dosis Life-Medizin. Für die Aftershow-Party soll DJ Holly North sorgen.

Albert Münzberg sagt: „Wir haben die Waldbühne ganz bewusst gewählt. Es ist ein perfekter Ort für Konzerte, der leider viel zu selten genutzt wird.“ Münzberg und Pablo Himmelspach haben in der Vergangenheit schon mehrere Konzerte in der Hansestadt veranstaltet. Früher sind sie hier zur Schule gegangen, heute wohnen beide in Greifswald und Umgebung. „Demmin ist für uns ein Ort mit Bedeutung. Wir haben hier eine lange Zeit unserer Kindheit und Jugend verbracht. Heute wollen wir einen kulturellen Beitrag für die Jugend vor Ort leisten“, ergänzt Himmelspach.

Facetten der Region, Songs aus der Heimat

In ihren Texten rappen und singen sie über das Aufwachsen im „Hinterland“ und sind damit in der Region bekannt geworden. „Uns ist es wichtig, die verschiedenen Facetten der Region abzubilden. Auf der einen Seite gibt es eher wenige kulturelle Angebote. Auf der anderen Seite entsteht dadurch der Raum, selbst etwas auf die Beine zu stellen“, sagen die beiden Rapper. Ihre Songs haben mit ihrer Heimat zu tun.

Was die Zuschauer erwartet, bringt Albert Münzberg so auf den Punkt: „Wir konnten lange Zeit keine Konzerte mehr spielen, aber jetzt sind wir umso mehr motiviert. Das wird das heißeste Untergrund-Event des Jahres!“ Zuletzt hatte die Waldbühne in Demmin für Furore gesorgt, als Matthias Reim dort seine Fans begeistert hatte – das war 2010. Jetzt kommen die Rapper!

Von Michael Meyer