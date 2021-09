Open-Air und irischer Theaterabend: Das ist am Wochenende in Greifswald los

Greifswald

Sie haben am Wochenende noch nichts vor? Kein Problem. Denn am Freitag, Sonnabend und Sonntag wartet die Hansestadt wieder mit so manch exquisiter Veranstaltung auf.

Am Freitagabend geht’s los mit Theater bei Whiskey, Bier und Live-Musik. Ab 20 Uhr gibt es bei der Theaterwerft das Theken-Stück „Irish Coffee“ von Ian Cooley zu sehen. In diesem lernen sich Moggy und Ryan in Dublin auf einem Shoppingcenter-Parkplatz kennen und erleben eine wilde irische Nacht. Doch am Morgen wartet schon ein ausgiebiger Kater auf sie. Abgerundet wird der Abend neben Whiskey und Guinness mit handgemachter irischer Live-Musik. Das Stück ist auch am Sonnabend um 20 Uhr noch mal zu sehen. Einlass ist ab 19 Uhr, Karten für je 20 Euro gibt es auf www.theaterwerft.de

Tanzstück „Großstadtindianer“ im Kaisersaal der Stadthalle

Am Sonnabend ab 10 Uhr gibt es eine weitere Ausgabe der musikalischen Reihe „Immer wieder samstags“. Hier können Einheimische und Touristen Kultur und Unterhaltung entlang der Einkaufsstraße erleben. Auf sogenannten „Kulturinseln“ im Schuhhagen und der Langen Straße präsentieren sich regionale Künstler.

Im Strandbad Eldena veranstaltet die Musikfabrik ab 14 Uhr ein Open-Air-Festival. Bei der vierten Auflage der Veranstaltung stellen sich junge Künstler und Bands der Musikfabrik, wie Room Squats, Dr. Triangel, Theoleo und Cheeky Chops, einem breiten Publikum vor. Höhepunkt des Festivals sind die Musik-Acts Kwam.e (Hip-Hop) und Tanga Elektra (Funk und Soul), die in die Hansestadt eingeladen wurden und auf der Bühne stehen werden. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Mitglieder des Tanzkurses sowie des Tanzferiencamps der Kunstwerkstätten führen an zwei Tagen das Stück „Großstadtindianer“ auf. Beginn am Sonnabend ist um 17 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr im Kaisersaal der Stadthalle. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Karten können per E-Mail an karten@kunst-werkstaetten.de reserviert werden.

Wie macht man gute Kunst für Ostdeutsche?

Um 18 Uhr gibt es in der Marienkirche geistliche Abendmusik zu hören. Das Frohnauer Kammerorchester reist dafür aus Berlin an und musiziert unter der Leitung von Jörg Walter Werke von J.S. Bach und J.G. Rheinberger. Als Solistinnen sind Theresa Schöntube und Barbara Leopold (Flöte) sowie Claudia Bartkowski (Orgel) zu hören.

Am Sonntag lädt das Traditionsschiff „Vorpommern“ ab 16 Uhr zu einem dreistündigen Abendtörn auf dem Greifswalder Bodden ein. Leinen los heißt es um 16.30 Uhr. Preis für Erwachsene 54 Euro pro Person, für Kinder von 4 bis 14 Jahre 45 Euro und das Familienticket für zwei Erwachsene und zwei Kinder gibt es für 189 Euro. Im Fahrpreis enthalten ist ein Begrüßungsgetränk und ein kleiner Snack. Buchung per E-Mail an buchen@greifswald-marketing.de, unter der Telefonnummer 03834 / 8536 1380 oder vor Ort in der Greifswald-Information.

Um 19 Uhr gehen Rika Weniger, Noah Voelker und Burkhard Körner mit einem Augenzwinkern im St. Spiritus der Frage nach, wie man gute Kunst für Ostdeutsche macht. Der Theaterabend ist eine Abarbeitung an der Aufarbeitung der Ostdeutschen Geschichte in 30 Versuchen. Karten gibt es an der Abendkasse für 10 Euro/8 Euro ermäßigt. Reservierungen unter Tel. 03834 / 85364444

Von Christin Lachmann