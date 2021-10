Greifswald

Nach vielen Monaten Corona-Pause wird sich am Freitag erstmals wieder der Vorhang im Großen Haus des Greifswalder Theaters für eine Oper öffnen. Und das erstaunlicherweise mit einem Werk, das wohl kaum einer kennt. Es heißt „Jonny spielt auf“ und stammt vom ebenfalls eher unbekannten Komponisten Ernst Křenek. Er wurde 1900 in Wien geboren, ging dann in die USA, wo er 1991 starb. Warum hat der neue Operndirektor Wolfgang Berthold nun gerade dieses Werk für seinen Einstand ausgewählt? „Weil es eine Rarität ist und es mich sehr begeistert“, antwortet er auf diese Frage.

„Jonny spielt auf“ wurde 1927 geschrieben und in Leipzig uraufgeführt. „Křenek war damals 27 Jahre alt“, erzählt Berthold. Nach ihrer Premiere war die Oper ein Riesenerfolg. 421-mal wurde sie an 45 deutschen Bühnen gespielt, kam dann aber bei den Nationalsozialisten auf den Index und galt als verfemt. Trotzdem konnte Křenek viele Jahre von den Tantiemen leben.

Spitzenoper gehört zum Standard

Berthold meint, dass die Oper zu Unrecht bis heute zumeist aus den Theater-Spielplänen verschwunden sei, denn sie greife viele aktuelle Themen auf. Zudem habe sie eine rasante Handlung, die in mehreren Strängen verlaufe. Nur so viel zum Inhalt: Es geht um Liebe, um Eroberungen und um eine aus einem Hotel gestohlene Geige mit daraus sich ergebenden Verwicklungen. Am Ende stirbt sogar jemand. Krimi ist die Oper also auch.

In Stralsund wurde das Werk bereits gezeigt. Nach der Premiere gab es lange Applaus und vereinzelt Bravo-Rufe. Es gab aber auch Leute, die zur Pause gingen.

Das sollte man nicht tun, es sei denn, man hat zu viel Geld. Denn allein die fantastischen Stimmen sind den Eintritt wert. Vor etwa zwanzig Jahren gab es in Greifswald einmal sogenannte Opern-Galas, für die man viel Geld zahlen musste, um außergewöhnlich gute Stimmen zu hören. Heute gehören sie zum Standard.

Großartige Schlussbilder

Der Tenor Roman Payer und die Koloratursopranistin Elena Fink wirken bei der Greifswalder Inszenierung, die der Operndirektor persönlich besorgt hat, mit. Beide haben schon an vielen großen Bühnen von Berlin bis Wien für Furore gesorgt. Elena Fink unter anderem als Königin der Nacht in Mozarts „Zauberflöte“ in Dresden, Berlin, Hamburg und Mainz. Aber auch das eigene Ensemble steht dem stimmlich nicht nach.

Mezzosopranistin Pihla Terttunen bekam die Rolle der Jonny, der Jazz-Band-Geigerin, die im Original übrigens von einem dunkelhäutigen Mann gespielt wird. Den Stargeiger Daniello gibt Bariton Thomas Rettensteiner. Als Stubenmädchen wirkt Sopranistin Katarzyna Rabczuk mit und als Hoteldirektor und Bahnangestellter der Tenor Semjon Bulinsky. Der Neue im Team, Jovan Koščica, gibt einem Manager seine Bassstimme. Kleinere Rollen wurden mit Mitgliedern des Opernchores besetzt.

Die Oper verlangt den vollen Einsatz aller Kräfte. Neben dem Philharmonischen Orchester Vorpommern unter Leitung seines Ersten Kapellmeisters Alexander Mayer ist auch der Opernchor dabei. Die Bühne hat Eva Humburg gestaltet. Und das hat sie wieder großartig gemacht. Vor allem die Schlussbilder sind klasse. Ein Grund mehr, um zu bleiben und vor allem, um hinzugehen. Noch sind ausreichend Karten für die Premiere zu haben.

Allerdings ist die Zuschauerzahl wegen der Corona-Maßnahmen auf 200 beschränkt. Und aufgrund der geltenden 3G-Regel sind entsprechende Bescheide am Einlass vorzuweisen. Es gilt Maskenpflicht auf allen Wegen, nicht aber am Platz.

Premiere: 15. Oktober um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am 24. Oktober um 16 Uhr mit Einführung ab 15.30 Uhr, 14. November um 16 Uhr mit Einführung ab 15.30 Uhr.

Von Reinhard Amler