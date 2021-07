Opernale in der Greifswalder Straze: Kartenverkauf hat begonnen

Greifswald

Die Uraufführung des Musiktheaterstücks über die wiederentdeckte Greifswalder Komponistin Luise Greger (1861-1944) ist am 20. August im Kultur- und Initiativenhaus Straze ihrer Geburtstadt zu erleben. Damit beginnt die Opernale-Tour, die bis zum 19. September in in zwölf Orte führt.

Die Künstlerische Leiterin der Opernale, Henriette Sehmsdorf, entwickelte dieses Musiktheaterstück und inszeniert es. Die Kompositionen stammen aus der Feder von Luise Greger – für die Bühne arrangiert vom Greifswalder Komponisten und Pianisten Benjamin Saupe. Es singen Joana-Maria Rueffer - alte Luise (Sopran); Friederike Schnepf - junge Luise (Sopran); Lars Grünwoldt - Dr. Malcus, Sohn Helmuth, Pfarrer Theodor Weiß (Bariton); Benjamin Saupe - diverse Rollen und Klavier.

Eindrückliches Zeit- und Sittengemälde

Luise Gregers Œvre umfasst weit über 100 Lieder sowie ein Märchenspiel, das „Gänseliesel“, das 1933 in Baden-Baden uraufgeführt wurde. Ihre Lieder interpretierte die Komponistin gern selbst, sich dabei am Klavier begleitend. Künstlerisch fühlte sie sich dem Geist der Spätromantik verpflichtet, vertonte neben der Lyrik bekannter Dichter wie Johann Wolfgang von Goethe und Theodor Storm auch Werke von Autoren ihrer Zeit.

So dienten ihr niederdeutsche Gedichte der Greifswalderin Alwine Wuthenow ebenfalls als Liedvorlagen. Luise Gregers langes Leben, ihr künstlerisch und gesellschaftlicher Aufstieg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zeichnet ein eindrückliches Zeit- und Sittengemälde deutscher Geschichte – vom Kaiserreich und seiner selbstbewussten Gründermentalität bis hin zum Absturz in das schwärzeste Kapitel, der NS-Zeit.

Erhältlich sind die Tickets in den mvticket.de – Vorverkaufsstellen, bei den Mitveranstaltern vor Ort sowie online unter mvticket.de oder www.opernale.de.

Die Tour im Überblick: 20. 08. 20 Uhr Straze Greifswald, 22.08. 17 Uhr Dorfkirche Kirche Brandshagen, 27.08. 20 Uhr Klinikumskirche Stralsund, 28.08. 20 Uhr Postel Wolgast, 29.08. 17 Uhr Klanghaus am See Klein Jasedow, 03.09. 19 Uhr St. Marien-Kirche Jarmen, 04.09. 19 Uhr Kirche Bagemühl, Brüssow, 05.09. 17 Uhr Burg Klempenow, 10.09. 18 Uhr Ballsaal Peter-Tucholski-Haus Loitz *, 11.09. 17 Uhr Kultur- und Wegekirche Landow, 18.09. 19 Uhr Herrenhaus Liepen - Eichhorst, 19.09. 17 Uhr Kunstmuseum Ahrenshoop

Von OZ