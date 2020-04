Orgel in Gristow: Pfeifenputz zum Geburtstag

Gristow

Die Orgel in der Gristower Kirche feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen. Passend zum Geburtstag gab es jetzt gute Nachrichten. Aus dem Strategiefonds des Landes wurden jetzt 9000 Euro für die Reinigung und Wartung der historisch bedeutsamen Orgel zur Verfügung gestellt. Damit ist die Gesamtsumme von rund 18000 Euro für die dringend notwendigen Maßnahmen zusammen – bereits in der kommenden Woche sollen die Arbeiten einer Dresdner Orgelbaufirma starten.

Erbaut wurde die Gristower Orgel 1820 vom Orgelbauer Johann Simon Buchholz (1758 bis 1825). Auf ihn gehen weitere fünf Königinnen der Instrumente im heutigen pommerschen Kirchenkreis zurück, und zwar für die Anklamer Nikolaikirche, die Altentreptower Petrikirche, St. Bartholomaei Demmin und St. Jacobi Greifswald. Die Gristower Orgel gilt unter Musikliebhabern als etwas ganz besonderes. Schließlich wurde sie in der Zwischenzeit von Barnim Grüneberg (1828 bis 1907) auf den Zeitgeschmack getrimmt, aber 1999 auf Anraten des Greifswalder Orgelprofessors Matthias Schneider musikalisch auf ihren Originalzustand zurückgeführt.

Anne Ziebarth