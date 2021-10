Dersekow

Von Greifswald nach Dersekow und weiter Richtung Görmin führt die Landesstraße 261. Der teilweise starke Verkehr und überhöhte Geschwindigkeiten verärgern Bürger. „Mehrere Bürger haben sich jetzt schriftlich an uns gewandt und fordern eine Ortsumgehung“, informiert Bürgermeister Robert Lossau (CDU).

Bürger sollen Meinung äußern

Dass eine Ortsumgehung gebaut wird, halte der Gemeinderat allerdings für unrealistisch. „Wir bemühen uns seit Jahren um eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h“, so der Bürgermeister. „Aber der Landkreis hat das immer abgelehnt.“ Der Gemeinderat hat nun beschlossen, am 7. Oktober um 18.30 Uhr in den Landhof Dersekow zu einer Einwohnerversammlung einzuladen, auf der es um Verkehrsberuhigungen an der Durchfahrtstraße gehen soll. Das könnten Aufpflasterungen oder „schlafende Polizisten“ sein.

Von eob