Oscar-Leo und Kuzey – Wolgast heißt Zuwachs willkommen

Anklam/Greifswald

Gleich zwei Mal können die Wolgaster Zuwachs willkommen heißen. Dafür sorgen die Eltern von Oscar-Leo und Kuzey. So heißen die neuen Einwohner der Stadt am Peenestrom. Beide gehören zu den insgesamt sieben Babys, die sich in der vergangenen Woche in der Ameos-Klinik Anklam auf die Welt strampelten.

Zuwachs für Morgenitz

Den Geburtenreigen in der Anklamer Klinik eröffnete Enrik Behlke in der Anklamer Klinik. Ihm halfen die Hebammen am 18. Mai auf die Welt. Kurz nach 8.43 Uhr ließ Enrik im Kreißsaal der Klinik seinen ersten Schrei vernehmen und löste damit helle Freude bei seinen Eltern aus, die in Morgenitz wohnen. Für Enrik notierten die Hebammen nach dem Wiegen und Messen 3810 Gramm und 52 Zentimeter.

Zwei Wolgaster an einem Tag

Der 19. Mai stand ganz im Zeichen der Verstärkung für Wolgast. Mit Oscar-Leo Schultz kündigte sich im Kreißsaal der Anklamer Klinik der erste Zuwachs für die Stadt am Peenestrom, zugleich Tor zur Insel Usedom, an. Um 8.45 Uhr geboren, brachte der Junge 3520 Gramm auf die Waage und maß 51 Zentimeter. Ausfahrten im Kinderwagen in Wolgast wird künftig auch Kuzey Öztürk genießen können. 12.43 Uhr konnten sich die Eltern über die Ankunft ihres Sprösslings freuen. Der brachte 3910 Gramm auf die Waage. Damit war Kuzey das schwerste Baby der Woche in der Anklamer Klinik und sicherte sich den Titel „Wonneproppen der Woche“. Der Neu-Wolgaster trug sich mit einer Größe von 52 Zentimetern ins Buch der Geburten ein.

Zur Galerie Sieben Mal gab es in der vergangenen Woche Nachwuchs für den Landkreis in der Ameos-Klinik Anklam. Die Neugeborenen stellen sich vor.

Mit einem Gewicht von 3870 Gramm strampelte sich am 20. Mai Pep Arthur Schneider in der Anklamer Klinik auf die Welt. 52 Zentimeter groß bei seiner Geburt, wird er künftig süß in seinem Kinderbettchen beziehungsweise seiner Wiege in Benz träumen dürfen. In Anklam geboren und in der Stadt auch zu Hause ist Mia Albrecht, die ebenfalls am 21. Mai ihren Geburtstag feiert. Um 8.30 Uhr versetzte das 3460 Gramm schwere und 51 Zentimeter große Mädchen ihre Eltern in helle Freude.

Verstärkung für Karlshagen

Ida Dreier darf sich Insulanerin nennen. In Karlshagen zu Hause, kündigte sich der Zuwachs für das Ostseebad auf Usedom am 22. Mai um 15.42 Uhr im Kreißsaal der Ameos-Klinik an. Ida war bei ihrer Geburt 3570 Garmm schwer und 50 Zentimeter groß.

Exakt mit der gleichen Größe strampelte sich in der Anklamer Klinik am 23. Mai um 4 Uhr Lennard Radant auf die Welt. Der bei seiner Geburt 3530 Gramm schwere Junge ist in Krien zu Hause.

Mehr als ein Dutzend neue Einwohner von Vorpommern-Greifswald trugen sich in der vergangenen Woche ins Buch der Geburten in der Universitätsfrauenklinik Greifswald ein. Exakt 13 Babys halfen die Hebammen im Kreißsaal der Klinik auf die Welt.

Von Udo Burwitz