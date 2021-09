Greifswald

Die deutsche Einheit ist seit über 30 Jahren vollzogen, doch die Auswirkungen der Ost-West-Trennung dauern bis heute an: An der Universität Greifswald sind Professorinnen und Professoren aus den ehemaligen Gebieten der DDR in der Minderheit.

Zwar verschwimmen die Grenzen zwischen dem ehemaligen Osten und Westen zusehends, doch nach der Wende schafften es viele Professoren aus der BRD auf Lehrstühle und haben sie bis heute inne. Ein Förderprogramm oder gar eine Ostquote, um mehr akademische Spitzenposten mit Ostdeutschen zu besetzen, fehlen in Greifswald.

15 Professoren aus dem Osten

Die Ergebnisse stammen aus einer Zählung der OSTSEE-ZEITUNG an mehreren Instituten der Universität. Sie decken sich mit Befunden, die in den vergangenen Jahren wiederholt zeigten, dass Ostdeutsche in Führungspositionen unterrepräsentiert sind (siehe Infokasten).

Ein Beispiel: Von 27 Professorinnen und Professoren an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät stammt einer aus dem Osten. Von insgesamt 108 ausgewerteten Lehrstühlen in den Geistes- und Naturwissenschaften werden 15 von Menschen besetzt, die in Ostdeutschland geboren oder aufgewachsen sind. Für sechs Lehrstühle liegen diese Daten nicht vor. Insgesamt arbeiten laut Angaben der Uni, die selbst keine Ost-West-Statistik für das Personal hat, 218 Hochschullehrer.

Biochemiker: Herkunft spielt keine Rolle

Dass wenige Professorinnen und Professoren mit ostdeutscher Herkunft Lehrstühle innehaben, ist laut Biochemieprofessor Michael Lalk kein Problem. Ihm sei wichtig, der Legende entgegenzutreten, dass nach der Wende westdeutsche Eliten ostdeutsche Hochschulen unterwandert hätten.

Zwar fehle auch ihm eine eindeutige Erklärung für die Zahlen, doch aus seiner eigenen Geschichte wisse er, dass Eigenantrieb, Förderer, Leistung und auch der Zufall bestimmen, wie die Unikarriere läuft. So sei es bei vielen Akademikern, die zusehends auch international Karriere machen. Die ostdeutsche Herkunft spiele dabei keine Rolle, so Lalks Erfahrung.

Er gehört zu den wenigen Hochschullehrern in Greifswald, die im Osten geboren wurden, aufgewachsen und aufgestiegen sind. Er kam 1972 in Rostock zur Welt, machte das Abitur und studierte in seiner Heimatstadt Chemie. „Ich merke bis heute ein gegenseitiges Interesse an den Lebensläufen, wenn ich mit Kollegen aus dem ehemaligen Westen spreche. Ich muss ganz klar sagen, dass ich in meiner Karriere keine Bevorteilung oder Benachteiligung erfahren habe, weil ich ein Kind der DDR bin“, sagt Lalk.

Er schaffte es dank guter Noten und Unterstützung der Eltern aus einer Arbeiter- und Bauernfamilie auf die Universität und erhielt ein Stipendium. Nach einem Jahr in Zürich (Schweiz) kam er 2001 nach Greifswald und wurde 2012 Professor. „Entscheidend war für mich aber auch immer, dass ich hier meine wissenschaftliche Heimat gefunden habe“, sagt er. Ein weiterer Grund, warum er Mecklenburg-Vorpommern treu blieb, liegt darin, dass er sich mehrere Jahre um Angehörige gekümmert hat.

Wendezeit kostet Jobs

Auch Thomas Meyer hat eine Ostbiografie und ein besonderes Verhältnis zur Erneuerung der Uni: Der Physiker und Greifswalder Meyer war von 1991 bis 1994 Sprecher der elfköpfigen Ehrenkommission. Sie prüfte nach der Wende Uni-Mitarbeiter auf Verstrickungen mit dem Geheimdienst der Staatssicherheit und dem politischen Apparat der SED-Diktatur. Fast alle etwa 4300 Angehörigen wurden überprüft.

Verstrickungen habe es häufiger in hohen Positionen gegeben, weil die DDR die nächsten Eliten ausbilden wollte, erklärt Meyer. Für 62 Mitglieder der Uni sprach die Kommission die Kündigung aus, meist wegen Nähe zur Stasi. Allerdings verloren auch mehrere hundert Mitarbeiter, die durch die Prüfung gekommen waren, im Umbau ihre Jobs.

Dass viele westdeutsche Juristen nach Greifswald kamen, habe einen einfachen Grund, sagt Meyer: In der DDR wurden nur an wenigen Unis Juristen ausgebildet. Nach der Wende brauchte der Osten also gut ausgebildete Köpfe aus dem Westen zum Beispiel an der neu gegründeten Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät. Außerdem seien Ostdeutsche an Westunis abgewandert.

Ostdeutsche in der Unterzahl Ostdeutsche machen zwar rund 18 Prozent der Gesamtbevölkerung Deutschlands aus, doch gemessen an dieser Zahl besetzen sie weniger Spitzenpositionen als zu erwarten wäre. Anfang 2021 wurden nur zwei der 81 staatlichen Universitäten in Deutschland von Ostdeutschen geleitet. In Spitzenpositionen der Wirtschaft, Wissenschaft, Justiz, Verwaltung und Kultur kommen Ostdeutsche auf 10,1 Prozent der Posten vor, ermittelte der Soziologe Lars Vogel (Uni Leipzig) in einer 2020 veröffentlichten Studie. Forscher der Uni Erfurt zeigten in einer neuen Studie, dass ostdeutsche Studierende bei der Vergabe von Unistipendien benachteiligt werden.

Prorektorin: Keine Förderung nötig

Meyer selbst arbeitete am Institut für Physik. „Es gab an der Uni auch Stimmung gegen Professoren aus dem Westen. Wir an der Physik haben das nicht so erlebt, auch weil nur zwei Westprofessoren zu uns kamen“, sagt Meyer. Eine Ostquote lehnt er ab.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch in der Führungsebene der Universität sieht Prof. Dr. Konstanze Marx, Prorektorin für Gleichstellung, keinen Anlass für Fördermaßnahmen. „An Universitäten ist die Herkunft von Mitarbeiter*innen kein Kriterium. Insbesondere Wissenschaftsbiografien zeichnen sich durch exzellente Leistungen in Forschung und Lehre und eine hohe Mobilität im In- und Ausland aus.“

Von Christopher Gottschalk