Greifswald

Schweden kommen nach Deutschland: Auch um die Spuren ihrer Landsleute in den vergangenen Jahrhunderten zu suchen. Von diesen vielen Geschichten handelt das gerade erschienene Buch Rainer Schwenkes „Acht Mal mit dem Schweden Jan“.

Der 67-jährige promovierte Nordeuropawissenschaftler ist Geschäftsführer des Schwedenkontors und des Reiseveranstalters „Skandinavien direkt“ mit Sitz in der Hafenstraße. Die Organisation von Reisen für Schweden in Deutschland ist ein wichtiges Standbein des Unternehmens. Die Nachfrage sei sehr groß, berichtet er.

Buch handelt von prominenten Schweden

„Die Stornierung vieler Reisen infolge der Coronapandemie eröffnete die Möglichkeit, einige Gedanken und Erlebnisse zu Papier zu bringen“, begründet Schwenke seine Arbeit als Schriftsteller. Konkret geht es um Reisen, die der Journalist und Deutschlandkenner Jan Mosander begleitete.

Dort geht es um die Spuren, die Skandinavier in Berlin und Potsdam hinterließen. So gestaltete der schwedische Architekt Alfred Grenander (1863 bis 1931) etwa 70 U- und S-Bahnhöfe in Berlin. Auf den Reisen geht es sehr viel um jüdische und NS-Geschichte sowie die der DDR-Zeit.

Schwenkes Sicht ist die eines Ostdeutschen. Das wird zum Beispiel bei der Rekonstruktion des Berliner Schlosses deutlich, das 1950 gesprengt wurde und an dessen Stelle der Palast der Republik gebaut wurde. Für Jan Mosander ist die Rekonstruktion der Erfolg einer Bürgerinitiative, Rainer Schwenke meint hingegen, dass konservative Eliten ein Symbol der DDR beseitigen wollten. Er sagt, dass die früheren DDR-Bürger auch selbstbewusst auf Wiederaufbauleistungen verweisen könnten.

Als Absolvent der Uni Greifswald fügt Schwenke einen mehrseitigen Exkurs zu Ernst Moritz Arndt ein, der bekanntlich große Sympathien für Schweden hegte. Schwenke gehört zu denen, die den Beschluss des Senats zur Trennung von ihrem Namenspatron nicht verstehen können. Für ihn hat Arndt bleibende Verdienste erworben und es sei verwerflich, dass Unileitung und einige Wissenschaftler es nicht für notwendig erachteten, Arndts Äußerungen in ihrer Zeit zu bewerten.

Schwedische und (ost)deutsche Sichten in einem Buch zusammenzuführen: Das ist eine Stärke des 120-Seiten-Buches.

Rainer Schwenke: Acht Mal mit dem Schweden Jan. Spurensuche, ISBN 978-3-946096-11-5, 12,49 Euro

Von Eckhard Oberdörfer