Oster-Nachwuchs für fünf Familien rund um Anklam

Anklam/Greifswald

In Karlshagen hat es diesmal zum Osterfest nicht nur süße Überraschungen gegeben. Das Ostseebad hat auch Zuwachs bekommen. Der heißt Carl-Matteo Johnathan und ist ein Sonntagskind. Der Junge wurde am Ostersonntag in der Ameos-Klinik Anklam geboren und gehört zu den fünf Babys, denen die Hebammen im Kreißsaal der Klinik in der vergangenen Woche auf die Welt halfen.

Ins Buch der Geburten der Klinik in der Peenestadt trug sich am 7. April Matti Neubauer ein. Der Junge, der in Anklam auch zu Hause ist, wurde um 17 Uhr geboren. Für ihn notierten die Hebammen nach dem Wiegen und Messen 2820 Gramm und 50 Zentimeter.

Anzeige

Verstärkung für Ueckermünde

Zuwachs für Ueckermünde meldete sich am 8. April im Kreißsaal der Klinik an. In der Hafenstadt wohnen die Eltern von Thore Cikursch, die sich um 10.42 Uhr über die Ankunft ihres 2870 Gramm schweren und 47 Zentimeter großen Sohnes freuen konnten.

Weitere OZ+ Artikel

Bildergalerie: Fünf Babys wurden in der Ameos-Klinik Anklam geboren

Zur Galerie Fünf Babys halfen die Hebammen im Kreißsaal der Ameos-Klinik Anklam in der vergangenen Woche auf die Welt

Am Ostersonnabend gab es Nachwuchsfreuden für Anklamer. Kurz nach 23.23 Uhr konnten die Eltern von Fiete Luneburg, die in der Peenestadt wohnen, ihrem Sprössling das erste Mal in den Arm nehmen. Der neue Einwohner der Peenestadt brachte bei seiner Geburt 3680 Gramm auf die Waage und war 49 Zentimeter groß.

Zwei Sonntagskinder

Gleich zwei Sonntagskinder gab es am Osterfest. Kurz nach 0.35 Uhr löste Antonia Schiewer mit ihrem ersten Schrei helle Freude bei ihren Eltern aus. 2850 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß, wird das Mädchen künftig Ausfahrten im Kinderwagen in ihrem Heimatort Ducherow genießen können.

Um 2.40 Uhr strampelte sich dann im Kreißsaal der Anklamer Klinik mit Carl-Matteo Johnathan Adam die Verstärkung für Karlshagen auf die Welt. Mit 4500 Gramm das schwerste Baby, sicherte sich der bei seiner Geburt 56 Zentimeter große Junge auch den Titel „Wonneproppen der Woche“.

In der Universitätsfrauenklinik Greifswald gab es wesentlich mehr Zuwachs für den Landkreis Vorpommern-Greifswald. Ins Buch der Geburten des Uni-Klinikums trugen sich 22 Neugeborene vom 6. bis 13. April ein, darunter sind zwei Zwillingspaare.

Mehr zum Thema:

Von Udo Burwitz