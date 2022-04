Osterfeuer, Ostermarkt, Ostertanz: Das ist an den Feiertagen in und um Greifswald los

Greifswald/Lubmin

Nach zwei Jahren Pause hat der Osterhase in der Hansestadt glücklicherweise wieder allerhand zu tun und wird wieder so manche Osterüberraschung in Greifswald verstecken. Los geht’s direkt am Sonnabend in der Innenstadt. Gemeinsam mit dem Osterhasen haben sich die Händler eine besondere Suchaktion überlegt. In den Schaufenstern können die Suchenden nach den bunten VGI-Ostereiern Ausschau halten. Wer eines entdeckt hat, kann in das jeweilige Geschäft gehen und sich eine kleine Überraschung abholen.

Auf dem Marktplatz präsentieren sich am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr zudem rund 70 Aussteller beim Oster- und Blumenmarkt. Die Besucher erwartet ein liebevoll geschmückter Frühlingsmarkt mit einem vielfältigen Angebot an Pflanzen, Blumenarrangements, Keramik und kunstgewerblichen Artikeln. Auch dort wird der Osterhase unterwegs sein und kleine Naschereien für die Kinder verstecken. Kuschlig wird es am Abend in der Gemeinde Neuenkirchen. Dort wird um 17 Uhr das Osterfeuer auf der Festwiese entzündet.

Osterhase wird im Tierpark 600 Osterkörbe verstecken

Es darf auch wieder getanzt werden. Am Sonnabend steigt im Kulturbahnhof (Kuba) die nächste Ausgabe der Partyreihe „Greifswald tanzt – Die große Osterparty“. Dort erwartet die Besucher ab 21 Uhr neben aktueller Musik, 90er und 2000er auch eine Schlager-Tanzfläche. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kuba, bei Männermoden Krafczyk und an der Oil-Tankstelle in der Grimmer Straße für 10 Euro. Abendkasse kostet 14 Euro pro Person. Es gilt 2G plus. Geboosterte Gäste müssen keinen tagesaktuellen Test vorweisen.

Am Sonntag hoppelt der Osterhase dann durch den Greifswalder Tierpark und versteckt gut 600 Osterkörbchen auf der Storchenwiese. Von 10 bis 17 Uhr können sich die kleinen Besucher auf die Suche nach diesen begeben. Um 14 Uhr geht der Osterhase auf Futterunde und freut sich über Begleitung. Um 15.30 Uhr tritt die Kinderanimateurin Lilli Wünschebaum mit ihren Papageien auf. Zudem gibt es eine Waldtierausstellung und eine Hüpfburg. Traditionell schmeißt der Tierpark ein Osterfeuer an. Passend dazu gibt es Stockbrot.

Osterfeuer in Lubmin und in Wackerow

Ein großes Osterfeuer gibt es am Sonntag auch in der Gemeinde Lubmin. Dieses wird um 18.30 Uhr auf dem Diesterwegplatz durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lubmin angezündet. Bis dahin wird ein unterhaltsames Programm geboten. So tritt unter anderem der Magier Johannes mit einer Kinderzaubershow auf. Möglich ist auch Ponyreiten vom Reiterhof Bebber. DJ Thomas sorgt für die passende Musik und Stimmung. Die kulinarische Versorgung übernehmen die Männer der freiwilligen Feuerwehr und die Freunde der freiwilligen Feuerwehr am Grill. Zudem gibt es einen Stand mit süßen Crêpes. Auch in der Gemeinde Wackerow gibt es am Sonntag ein Osterfeuer. Dieses wird um 19 Uhr auf dem Flemmingberg entzündet.

In Lubmin wird das Osterfeuer traditionell am kommenden Sonntag von den Kameraden der freiwilligen Feuerwehr entzündet. Quelle: Christin Lachmann

In den Abendstunden gibt es dann die zweite große Party in Greifswald. Auch die Partyreihe „Daddy Cool“ lebt wieder auf und veranstaltet am Sonntag eine Ostersause in der Stadthalle. DJ Dog Rock aus Berlin bietet den Tanzfreudigen ab 22 Uhr Musik der 80er, 90er, 2000er und die besten Hits von heute. Einlass ist ab 21 Uhr. Einige Tickets gibt es noch im Vorverkauf. Diese können an der Theaterkasse oder an der Greifswald Information erworben werden. Es gilt 2G plus. Geboosterte Gäste müssen keinen tagesaktuellen Test vorweisen.

Benefizkonzert im Theater Vorpommern

Über die Feiertage gibt es zudem noch weitere Veranstaltungen. So können Interessierte am Karfreitag von 14 bis 17 Uhr im Naturerlebnispark Gristow unter professioneller Anleitung intuitives Bogenschießen erlernen. Dabei handelt es sich um eine ursprüngliche, traditionelle Form des Bogenschießens. Es werden keine Zielvorrichtungen oder Stabilisatoren genutzt. Beide Augen ruhen auf dem Ziel. Den Zeitpunkt, an dem der Pfeil gelöst wird, bestimmt das Körpergefühl. Also ganz intuitiv. Anmeldung unter 0176 / 688 43 800, Preis 10 Euro pro Person und halbe Stunde.

Am Sonntag um 18 Uhr veranstaltet das Theater Vorpommern ein Benefizkonzert für den Frieden. Die Einnahmen werden an den Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern gehen, der humanitäre Hilfe für Flüchtlinge vor Ort erbringt. Den Auftakt bildet die sinfonische Dichtung „Ukraïna“ des Komponisten und Pianisten Boris Kosak, der in Belarus geboren, in der Ukraine aufwuchs und seit 2016 als freischaffender Künstler in Hamburg lebt. Karten gibt es online auf www.theater-vorpommern.de oder an der Theaterkasse für 25 Euro pro Person.

Von Christin Lachmann