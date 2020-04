Ostern im Corona-Ausnahmezustand: So feiern die Vorpommern das Fest 2020

Vorpommern

Pläne sind dazu da, um sie über den Haufen zu werden, sagt man. Aber wer hätte vor einem Vierteljahr gedacht, dass Ostern 2020 so ganz anders abläuft als vorgesehen. Die Corona-Krise wirbelt alles kräftig durcheinander. Das Virus hat die bevorstehenden Feiertage fest im Griff.

Die Menschen in Vorpommern wissen sich zu helfen. Reportern der OSTSEE-ZEITUNG haben sie erzählt, wie sie zwischen dem Fischland und der Insel Usedom mit den besonderen Umständen, den strengen Auflagen und Bestimmungen umgehen.

Der Strand läuft ja nicht weg

Stefan Krause (37) bleibt Ostern mit seiner Familie zu Hause. „Es ist für uns und die beiden Kinder zwar sehr schade, die kommenden Feiertage ohne die Großeltern zu verbringen. Jedoch ist ein Verzicht in dieser außergewöhnlichen Zeit unvermeidbar. Wir gehen auf Abstand, um andere zu schützen.“

Die Einschränkungen empfindet er als sehr einschneidend. „Wir befolgen sie aber, um schell wieder zur Normalität zurückkehren zu können. Ein Ausflug an den Strand ist zwar gerade zu Ostern ein Highlight. Aber der Strand läuft ja nicht weg“, sagt der Diplombetriebswirt aus Ribnitz-Damgarten.

Stefan Krause (37), mit Tochter Ella (5) Quelle: privat

Ostern zu Hause – so wie vorgesehen

An den Plänen von Mandy Knutz (51) aus Heringsdorf hat sich tatsächlich nicht viel geändert. „Ich verbringe das Osterfest daheim, so war es auch vorgesehen“, sagt sie. Wenn das Wetter passt, will sie mit ihrem Hund „Socke“ am Strand spazieren gehen.

„Ich halte die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie aus Gesundheitsgründen für angemessen, aus wirtschaftlicher Sicht ist das aber ein absolutes Desaster. Mir sind als Fotografenmeisterin sämtliche Aufträge weggebrochen.“

Mandy Knuth (51) aus Heringsdorf wird die Osterfeiertage daheim verbringen. Quelle: privat

Kein Anbaden auf Hiddensee

Ihre Osterpläne komplett über den Haufen werfen musste hingegen zum Beispiel Annelie Bänsch. Die 35-Jährige ist Mitarbeiterin bei der Firma Witeno in Greifswald wollte eigentlich Ostern gern auf Hiddensee verbringen – mit Strandspaziergang, gutem Essen und Anbaden. „Nun wird es der Garten und eine gemütliche Zeit zu Hause mit selbst gebackenem Osterbrot.“ sagt sie.

Annelie Bänsch (35) hätte Ostern gerne mit ihrem Sohn auf der Insel Hiddensee verbracht. Quelle: privat

Osterspaziergänge vorverlegt

Antje Gernetzki (41), Sachbearbeiterin bei der Deutschen Rentenversicherung in Stralsund, hat ihre Osterspaziergänge sozusagen vorverlegt. „Wir waren dieser Tage an menschleeren Orten auf Usedom und Rügen. Während der Ostertage werden wir aber zuhause bleiben. Da sind wir tapfer und halten uns an die Vorgaben. Diese müssen ja sein, sonst hat das nie ein Ende. Aber das Ausflugsverbot über Ostern finde ich doch ganz schön doll. Jetzt werden sich alle Stralsunder in der Stadt tummeln. Die Sundpromenade wird voll sein.“

Antje Gernetzki Quelle: privat

Ostern mit den Kindern? Fällt ins Wasser

Die Einschränkungen in der Corona-Krise hält Susi Laubstein (56) aus Trent auf der Insel Rügen für richtig. „Trotzdem ist es schade, nicht so viel unternehmen zu können“, sagt die Rechtsanwalts- und Notarsgehilfin. „Eigentlich war es geplant, dass unsere Kinder anreisen und wir zusammen Ostern feiern – das fällt jetzt leider in’s Wasser.“

Susi Laubstein (56) von der Insel Rügen Quelle: Christa Driest

Oster-Tradition an anderen Ort verlegt

Für die Schülerin Eva Jahns (13) aus Grimmen wird Ostern in diesem Jahr nicht so traditionell wie sonst. „Gewöhnlich suchen wir die kleinen Ostergeschenke innerhalb der Familie im Wald. Aufgrund von Corona werden wir diese Tradition auf unser Grundstück verlegen“, sagt die 13-Jährige.

Eva Jahns (13), Schülerin aus Grimmen Quelle: Raik Mielke

Osterandacht schon vor den Feiertagen

In einer ganz besonderen Situation ist auch Tilman Beyrich (52), Pastor der St. Nikolaigemeinde in Greifswald. „Es ist ein komisches Gefühl, die Osterandacht schon vor den Feiertagen gehalten zu haben“, sagt er. „Aber sie wird auf der Internetseite veröffentlicht, deswegen musste sie schon vorher aufgenommen werden.“

Pastor Tilman Beyrich (52) aus Greifswald Quelle: Petra Hase

Feuerschale statt Strand

Mit der Familie zu Hause bleiben will Katrin Stadtaus (51) aus Ribnitz-Damgarten. „Wir machen die Feuerschale an. Leider können wir nicht an den Strand, aber wir haben unseren Garten und einen Park vor der Tür.“ Mit Freunden will sie Nachrichten auf dem Handy austauschen oder telefonieren.

Die Einschränkungen hält sie für krass, kann sie aber verstehen. „Wenn man den normalen Osterverkehr jetzt zulassen würde, würde ich mich fragen, wofür die Einschränkungen in den letzten Wochen gut waren“, sagt die Rechtsanwaltsfachangestellte.

Katrin Stadtaus (51) aus Ribnitz-Damgarten Quelle: privat

Schön ist es es auch vor Ort

Andreas Keil (37), Mitarbeiter im Jugendhaus „Peenebunker" in Wolgast, findet die gegenwärtigen Maßnahmen in Ordnung. „Man sollte sich der Risikogruppe gegenüber solidarisch zeigen und sich an die Maßnahmen halten“, sagt er. „Deshalb bleibe ich zu Ostern in Wolgast. Da gibt es auch schöne Fleckchen.“

Andreas Keil (37), Mitarbeiter im Jugendhaus „Peenebunker" in Wolgast Quelle: Tilo Wallrodt

Entspannung suchen trotz der Ausnahmesituation

Mathias Reeck aus Stralsund will Ostern zu Hause verbringen und deswegen seine Eltern, die zu der Risikogruppe gehören, nicht sehen. „Bei schönem Wetter möchte ich das erste Mal den Grill anheizen, meine Lieblingsserie sehen, vielleicht ein Buch lesen und versuchen, trotz dieser Ausnahmesituation zu entspannen“, sagt der 44-Jährige, der als Teamleiter bei der Deutschen Rentenversicherung arbeitet.

„Die verschärften Beschränkungen von Freitag bis Montag sehe ich kritisch. Es gibt bereits ein Kontaktverbot und auch Einreise- und Aufenthaltsverbote für Touristen und Menschen, die keinen Erstwohnsitz in MV haben. Wenn sich wirklich jeder daran hält, kommen wir denke ich, auch so gut durch die Krise.“

Quelle: privat

Alles wie immer machen

Heiner Olbert (70), Renter aus Putbus auf der Insel Rügen, will alles wie immer machen. „Ich gehe spazieren, fahre Fahrrad und werde für mich allein ein kleines Osterfeuer machen.“ Die Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen hält er „im Großen und Ganzen für angemessen“.

Heiner Olbert aus Putbus Quelle: Christa Driest

Ostern in diesem Jahr ohne Familie

Bei Ulrich Schomann (83), Rentner aus Grimmen, kommt Ostern normalerweise die ganze Familie zusammen und es wird angegrillt. „In diesem Jahr verzichten wir darauf“, sagt er. „Es ist sehr schade, aber eine vernünftige Entscheidung, auch zu Ostern die Einschränkungen nicht zu lockern. Die Gesundheit geht vor."

Ulrich Schomann (83), Rentner aus Grimmen Quelle: Raik Mielke

Von Christa Driest, Kay Steinke, Horst Schreiber, Stzefanie Ploch, Raik Mielke, Robert Niemeyer, Tilo Wallrodt und Henrik Nitzsche